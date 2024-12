Toshiba: Nâng tầm cuộc sống Việt với công nghệ xanh và an toàn

Công nghệ xanh: nền tảng cho cuộc sống bền vững

Khi tốc độ đô thị hóa tại Việt Nam ngày càng tăng, nhu cầu về thang máy không còn chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ di chuyển mà đã vươn lên trở thành một phần quan trọng trong kiến trúc và tiện nghi của các công trình. Thấu hiểu điều đó, Toshiba đã tiên phong ứng dụng những công nghệ xanh, giúp tối ưu hóa năng lượng và bảo vệ môi trường.

Mỗi sản phẩm thang máy của Toshiba là kết quả của sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ và ý thức trách nhiệm với thiên nhiên. Hệ thống tái tạo năng lượng thông minh, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, cùng với chế độ vận hành tối ưu không chỉ giúp giảm thiểu đáng kể lượng điện tiêu thụ mà còn mang đến sự bền vững dài lâu cho người sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm của Toshiba được sản xuất từ những vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon và các chất độc hại ra môi trường. Đây không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là cam kết mạnh mẽ của Toshiba trong việc bảo vệ hành tinh xanh. Với những chứng nhận quốc tế uy tín như ISO 14001, Toshiba đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong hành trình phát triển bền vững.

Ông Shigeru Oba – Phó Chủ Tịch Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (TELC) tại Triển Lãm Ngành Thang Máy Việt Nam 2024 (Vietnam Elevator Expo 2024).

An toàn là ưu tiên hàng đầu

Toshiba luôn đặt sự an toàn của người sử dụng lên trên hết. Các thang máy được trang bị hệ thống an toàn đa lớp, bao gồm cảm biến chống kẹt cửa, hệ thống phanh khẩn cấp, hệ thống cứu hộ tự động khi mất điện và hệ thống giám sát từ xa, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong mọi tình huống.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, Toshiba thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về an toàn cho đội ngũ kỹ thuật viên, đảm bảo việc lắp đặt và bảo trì thang máy được thực hiện theo đúng quy trình và tiêu chuẩn cao nhất.

Mở rộng thị trường thang máy gia đình: hướng đến không gian sống đẳng cấp

Trong nhịp sống hiện đại, khi chất lượng cuộc sống của người Việt ngày càng được nâng cao, nhu cầu về một không gian sống tiện nghi và hiện đại trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Thang máy gia đình giờ đây không chỉ là phương tiện di chuyển giữa các tầng mà còn là điểm nhấn kiến trúc, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp của ngôi nhà.

Nhận diện được xu hướng này, Toshiba đã nhanh chóng mở rộng danh mục sản phẩm của mình, mang đến các dòng thang máy gia đình đa dạng cả về mẫu mã, tải trọng và tính năng. Dù là biệt thự rộng lớn, nhà phố hiện đại hay căn hộ cao cấp, Toshiba đều có những giải pháp phù hợp, giúp tối ưu hóa không gian và nâng tầm trải nghiệm sống cho từng ngôi nhà.

Chuyên viên CTY TNHH Thang máy Toshiba Việt Nam tận tâm tư vấn giải pháp thang máy phù hợp cho khách hàng tại Triển Lãm Ngành Thang Máy Việt Nam 2024 (Vietnam Elevator Expo 2024).

Thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại

Với Toshiba, thang máy gia đình không chỉ chú trọng đến tính năng mà còn được thiết kế tinh tế, sang trọng, hài hòa với kiến trúc nội thất của ngôi nhà. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại vật liệu, màu sắc và kiểu dáng khác nhau để tạo nên một không gian sống độc đáo và cá tính.

Thêm vào đó, những công nghệ hiện đại như màn hình LCD hiển thị thông tin, hệ thống điều khiển thông minh, và khả năng kết nối internet giúp thang máy không chỉ đẹp mà còn trở nên thông minh và tiện ích với các tính năng an toàn cao cấp.

Dịch vụ lắp đặt & bảo trì chuyên nghiệp: đồng hành cùng khách hàng mọi lúc, mọi nơi

Toshiba cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo trì thang máy gia đình chuyên nghiệp, đảm bảo thang máy hoạt động ổn định và an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của Toshiba luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

Thang máy Toshiba không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự an toàn, tiện nghi và phát triển bền vững. Với việc tập trung phát triển thị trường thang máy thân thiện với môi trường, an toàn và mở rộng sang phân khúc gia đình, Toshiba đang khẳng định vị thế hàng đầu tại thị trường Việt Nam và góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt.

