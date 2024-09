TotalEnergies kỷ niệm thành lập hai nhà máy tại Việt Nam

Tại buổi lễ kỷ niệm ngày 12/9, đại diện doanh nghiệp cho biết, hai nhà máy của TotalEnergies liên tục được đầu tư công nghệ, trang thiết bị để nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì tiêu chuẩn quốc tế và quy định an toàn sau hàng chục năm hoạt động tại Việt Nam.



Sự kiện được TotalEnergies tổ chức dành cho cán bộ công nhân viên, các khách hàng lâu năm và nhà phân phối chiến lược. Bà Astrid Dassonville, Giám đốc Quốc gia, TotalEnergies Việt Nam đánh giá đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của doanh nghiệp, hướng đến cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Nhà máy chiết nạp khí hóa lỏng (LPG) Gò Dầu, công ty TNHH TotalEnergies LPG Việt Nam thành lập cách đây 30 năm, mang đến các sản phẩm khí dầu mỏ hoá lỏng như gas bồn, gas bình to và bình dân dụng. Doanh nghiệp đặt an toàn là giá trị cốt lõi, đã nâng cấp toàn diện tại nhà máy gồm: hệ thống 13 bồn chứa khí hoá lỏng, hệ thống phòng cháy chữa cháy mới và cải tiến hệ thống chiết nạp khí hóa lỏng hiện đại.

Theo TotalEnergies, những biện pháp này nhằm nâng cao công suất của nhà máy, đảm bảo an toàn và tạo niềm tin cho các đối tác, khách hàng. Nhà máy cũng lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái từ năm 2019, một phần trong kế hoạch phát triển bền vững của TotalEnergies Việt Nam.

Khách mời tham quan Nhà máy chiết nạp LPG Gò Dầu. Ảnh: TotalEnergies

Nhà máy sản xuất dầu nhờn Gò Dầu, công ty TotalEnergies Marketing Việt Nam khánh thành cách đây 25 năm, cung cấp các sản phẩm dầu mỡ nhờn sử dụng trong việc bảo trì, bôi trơn máy móc. Nhà máy của TotalEnergies Marketing Việt Nam sản xuất và phân phối các sản phẩm dầu nhớt cho xe máy, ôtô, xe tải, tàu thủy và dầu nhớt công nghiệp trên toàn quốc.

Ngoài ra, TotalEnergies cũng là nhà cung cấp chính các sản phẩm dầu nhờn cho nhiều nhà sản xuất thiết bị."TotalEnergies Gò Dầu là nhà máy tiên phong tại Việt Nam sử dụng công nghệ pha trộn trên đường ống với công thức được kiểm soát bằng máy tính, tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu, đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm", đại diện doanh nghiệp nói."Nhờ chất lượng đồng nhất, sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp các giải pháp giúp khách hàng tối ưu hiệu quả kinh tế và đảm bảo tuân thủ môi trường".

Khách mời tham gia hoạt động trồng cây tại Nhà máy sản xuất dầu nhờn nhân dịp kỷ niệm. Ảnh: TotalEnergies

Theo đó, nhà máy này đạt 4 chứng chỉ ISO về quản lý: chất lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, môi trường, năng lượng. Với yêu cầu tối đa nội địa hoá từ Chính phủ Việt Nam, TotalEnergies đưa ra nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ nội địa hoá từ ngày đầu thành lập nhà máy, có lộ trình nội địa hoá nguồn nguyên liệu.



Ở quy mô toàn cầu, công ty TotalEnergies Marketing & Services đạt chứng nhận Bạch kim Ecovadis về xếp hạng bền vững, nhằm đánh giá rủi ro, sự tuân thủ về tính bền vững, thúc đẩy quá trình khử carbon trong phát thải gồm: khí thải liên quan chuỗi cung ứng, vòng đời sản phẩm của nhà máy và tạo giá trị tác động bền vững.

Với hoạt động Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), TotalEnergies thực hiện các sáng kiến về an toàn đường bộ, sức khoẻ, giáo dục và bảo vệ môi trường, khí hậu tại Việt Nam. Từ 2017, doanh nghiệp này hợp tác Hội chữ thập đỏ quốc tế, Hiệp hội an toàn giao thông đường bộ quốc tế tổ chức chương trình "An toàn giao thông trong trường học" tại hơn 10 trường Tiểu học, với 4.500 học sinh và gần 300 giáo viên tham gia.

TotalEnergies cũng khởi động sáng kiến "Đội mũ bảo hiểm, bảo vệ cuộc sống – Helmet 4 Life", tặng 100.000 mũ bảo hiểm tại 40 quốc gia (châu Á, châu Phi và châu Mỹ), kèm các hoạt động nhằm tăng nhận thức về an toàn đường bộ, đặc biệt là xe máy. Từ tháng 10/2023 đến nay, chương trình này trao gần 2.800 mũ bảo hiểm đến các học sinh, sinh viên, giáo viên trên toàn quốc.

Ở hoạt động bảo vệ môi trường, hơn 200 nhân viên TotalEnergies trồng khoảng 1.700 cây tại đèo Khánh Sơn (Khánh Hoà), Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TotalEnergies hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991, cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ bôi trơn và hướng đến các giải pháp carbon thấp, năng lượng tái tạo… Ở quy mô toàn cầu, doanh nghiệp này có hơn 100.000 nhân viên tại hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ.