Tour Tết nội địa -thất thế- trước tour nước ngoài vì vé máy bay đắt đỏ - VTV.VN

Nhiều du khách chọn "xuất ngoại" dịp Tết Nguyến đán 2024

Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Mùa Tết cũng là mùa ăn nên làm ra của ngành du lịch. Với một kỳ nghỉ dài 7 ngày, nhiều hành trình du xuân đã được du khách lên kế hoạch. Tết Nguyên đán năm ngoái, chỉ với 6 ngày nghỉ, toàn quốc đã phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa. Số lượng khách quốc tế đến cũng tăng mạnh. Tổng thu là 17.500 tỷ đồng. Năm nay, hy vọng con số này sẽ tăng hơn.

Theo ghi nhận tại các doah nghiệp lữ hành, đến thời điểm này, tức hơn 2 tuần nữa tới Tết Giáp Thìn, họ đã gần hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, lại đang có sự chênh lệch giữa tour nội địa và tour đi nước ngoài. Nhiều người đi tự túc, khi được hỏi cũng chọn "xuất ngoại" trong dịp Tết năm nay.

Đa phần ở cùng gia đình, hoặc đến những địa điểm gần trong những cái Tết trước, Tết năm nay, chị Hạnh (Ba Đình, Hà Nội) quyết định thử "ăn Tết" ở một quốc gia khác.

"Trung Quốc cũng có Tết Nguyên đán như Việt Nam mình và mình cũng rất là muốn sang Thượng Hải để mình ăn Tết ở bên đó, để xem cái cách mà họ nghỉ lễ như nào", chị Hạnh cho hay.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Văn Giang, Hưng Yên cho biết: "Nhà mình tự túc đi, bởi vì đi Trung Quốc đơn giản hơn, không phải đi xa như những nước khác và cũng thích tự túc đi cho thoải mái".

Khách tự túc đi nước ngoài, khách đi tour trọn gói cũng chọn "xuất ngoại". Như bà Vũ Thị Tâm (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã quyết định chốt chuyến du lịch Nhật Bản cùng 4 người bạn của mình.



"Cô quyết định đi rồi. Giá là 29.930 triệu đồng. Giá này cũng hợp lý. Cô đầu năm đi Nhật, cuối năm nếu có điều kiện đi tiếp Hàn, sau đó sang năm tiếp nữa có điều kiện đi châu Âu", cô Tâm chia sẻ.

Xu hướng đi du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong đợt nghỉ Tết Giáp Thìn và cả năm 2024. . Ảnh minh họa - Ảnh: PLO.

Công ty Hanoi Tourism cho biết, một số tour đi nước ngoài liên quan đến visa hiện tại đã đóng đoàn, một số khác chỉ còn lác đác vài chỗ. Lượng đặt tour của họ đã tăng khoảng 30% so với Tết năm ngoái và chủ yếu là tour nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Phương Thùy - Phó Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Tourism cho biết: "Năm nay thì nhu cầu đi nước ngoài nhiều hơn đi trong nước. Điểm đến yêu thích nhất hiện tại đối với tour nước ngoài, mức chi trả tầm trung và tầm cao đối với các tour như Hàn, Nhật đang là cái điểm đến hấp dẫn, còn một số các đối tượng cao cấp hơn sẽ quan tâm đến châu Âu và Úc".

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice cho biết: "Trong dịp Tết Nguyên đán chúng tôi có khoảng 70% lượng khách đặt tour đi nước ngoài và 30% còn lại đặt tour đi trong nước. Với các tour đi nước ngoài, hiện nay đang tập trung chủ yếu vào các tour trung, cao cấp là Hàn Quốc, Nhật Bản và các tour nội địa đang tập trung vào các tuyến từ miền Nam ra miền Bắc".

Xu hướng đi du lịch nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong đợt nghỉ Tết Giáp Thìn và cả năm 2024, bởi các điểm đến quốc tế có chính sách mở cửa, khuyến khích du khách sau thời kỳ COVID-19.

Giá vé máy bay Tết neo cao, khan hiếm

Năm 2023, có khoảng 5 triệu lượt khách Việt Nam đi du lịch quốc tế, phục hồi 50% so với thời kỳ trước dịch COVID-19. Trong đó, đông nhất là lượng khách Việt Nam đi Thái Lan, với khoảng hơn 1 triệu lượt người, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Xu hướng người Việt du lịch nước ngoài tăng mạnh trong những năm gần đây do đi lại giữa các quốc gia ngày càng dễ dàng, thuận tiện hơn. Các điểm đến nước ngoài cũng có những chính sách hấp dẫn, ưu đãi về visa, kích cầu sau dịch… Tuy nhiên, một lý do quan trọng nữa trong dịp Tết năm nay là do giá vé máy bay nội địa tăng cao, đẩy giá tour nội có khi còn cao hơn tour ngoại.

Thời điểm này, nhu cầu đặt mua vé máy bay Tết tăng cao khiến nhiều chặng chỉ còn các khung giờ bay đêm hoặc vé hạng thương gia với mức giá cao gấp nhiều lần. Thậm chí, một số chặng gần như "cháy vé".

TP Hồ Chí Minh - Thanh Hoá hết vé; TP Hồ Chí Minh - Vinh (Nghệ An) cũng hết vé... đó là ghi nhận của phóng viên VTV trên websites của các hãng hàng không.

Còn chặng như chặng TP Hồ Chí Minh - Vinh bay ngày 8/2 (tức là nhằm 29 tháng Chạp) là chặng nối chuyến hoặc hạng thương gia, với mức giá khiến nhiều người khó thiết tha - hơn 13 triệu đồng/chặng.

"Ngày 8/2 và 14/2, hiện tại không còn vé. Em đang kiểm tra các ngày gần đó thì cũng hết vé rồi", chị Nguyễn Thị Diệu Hoài, nhân viên phòng vé cho biết.

Ông Cao Sơn Tùng - Giám đốc Đại lý vé máy bay Kaotours cho biết: "Do hiện tại giá vé các chuyến bay phổ thông không còn nhiều chỗ nên hiện tại chỉ còn các giờ bay muộn hoặc giá vé hạng thương gia rất cao so với thu nhập bình quân của hành khách".

Sát Tết giá vé máy bay tăng nhanh, nhiều chặng bay đã "cháy vé". Ảnh minh họa.

Khi không tìm được vé máy bay phù hợp với nhu cầu, một số người chuyển qua tìm mua vé trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo người bán, sẽ phải đợi vé hoặc chỉ còn chuyến bay đêm, nhưng lại vào ngày khác, không phải là ngày mà khách có nhu cầu bay.

Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, giá vé máy bay nội địa tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chọn điểm đến nước ngoài cho những ngày nghỉ Tết.

Tính trung bình, một tour du lịch trong nước có đường bay Bắc - Nam có giá tương đương với tour nước ngoài ở khu vực châu Á. Thậm chí, có khi còn đắt hơn tour đi các quốc gia Đông Nam Á.

Tình hình giá vé máy bay nội địa tăng cao không chỉ mới xảy ra trong dịp cận Tết Nguyên đán, mà đã diễn ra vài tháng qua. Nếu kéo dài, có thể làm giảm sức cạnh tranh của các điểm đến trong nước so với các hành trình đi nước ngoài, nhất là trong giai đoạn các quốc gia đều đang "chạy đua", xem du lịch là động lực tăng trưởng sau dịch COVID-19.

Cảnh giác vé máy bay giả

Để không mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết đang đến gần, một số hãng hàng không vừa đưa ra khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của các hãng. Khi mua vé, khách hàng cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn theo đúng quy định. Đây là chứng từ quan trọng dùng để bảo vệ quyền lợi cho hành khách.

Thời gian qua, các hãng hàng không ghi nhận một số phương thức bán vé giả thường được các đối tượng xấu thực hiện vào dịp cao điểm đi lại. Phổ biến nhất là các trang mạng xã hội chào mời bán vé dịp Tết với giá thấp hơn so với thị trường chung, kèm theo ngày giờ bay thuận tiện để thu hút khách hàng.

Thậm chí, để tạo niềm tin, người đăng tải chào mời mua vé máy bay giá rẻ còn tự tạo ra các bức ảnh chụp giao dịch thành công. Tuy nhiên, khi người dùng chuyển tiền, các đối tượng sẽ chặn facebook hoặc chặn liên lạc điện thoại, xóa toàn bộ dấu vết.