Toyota Việt Nam bền bỉ gieo mầm xanh: Chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội vì một tương lai bền vững

Chuỗi hoạt động môi trường của Toyota: Từ đô thị, học đường đến cộng đồng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể để góp phần bảo vệ hệ sinh thái. Với Toyota Việt Nam, hành trình này được triển khai thông qua chuỗi hoạt động môi trường dài hạn, bắt đầu từ việc gia tăng diện tích mảng xanh tại các đô thị và địa phương trên cả nước.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là chương trình "Vì một Việt Nam xanh", được Toyota Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai từ năm 2021. Mục tiêu của chương trình là góp phần gia tăng diện tích cây xanh, cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, ngày 23/10/2025, Toyota Việt Nam tổ chức lễ trao tặng cây xanh tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ – nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Với sự tham gia của hệ thống đại lý và nhà cung cấp Toyota trên toàn quốc, chương trình đã trồng và trao tặng hơn 400 cây sao đen và giáng hương cho hai phường Phúc Yên và Xuân Hòa. Những cây xanh này không chỉ góp phần tăng độ che phủ cây xanh đô thị mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí và mang đến không gian sống trong lành hơn cho người dân địa phương.

Song song với chương trình "Vì một Việt Nam xanh", Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động môi trường thông qua sáng kiến "Toyota chung tay xanh hóa học đường".

Ngày 26/11/2025, chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" năm 2025 chính thức được phát động tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận Tài trợ về bảo vệ tài nguyên môi trường giai đoạn 2025 - 2028 được ký kết giữa Toyota Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau 10 năm triển khai, chương trình đã đóng góp hơn 9.800 cây xanh cho 104 trường học tại 28/34 tỉnh thành trên cả nước, nhận được sự đánh giá cao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cộng đồng.

Một điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là dự án "Hành trình thứ hai của lốp", trong đó Toyota bàn giao sân chơi rộng khoảng 250m² cho học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh B. Các thiết bị như xích đu, cầu trượt, bập bênh… được làm từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng, vừa tạo không gian vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em vừa truyền tải thông điệp về tái chế và sử dụng tài nguyên bền vững.

Ngày 06/03/2026, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Toyota Việt Nam tham gia chương trình, đóng góp một phần kinh phí nhằm hỗ trợ hoạt động trồng 125 cây chò chỉ tại khu di tích.

Đối với Toyota Việt Nam, việc đồng hành cùng chương trình "Tết trồng cây" không chỉ là sự hưởng ứng một truyền thống tốt đẹp của đất nước, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của chuỗi hoạt động trách nhiệm môi trường trong lĩnh vực bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm.

Phát triển bền vững, triết lý xuyên suốt trong hành trình 30 năm của Toyota tại Việt Nam

Ba chương trình: "Vì một Việt Nam xanh", "Toyota chung tay xanh hóa học đường" và "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", dù triển khai ở những không gian khác nhau nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung: gia tăng mảng xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Trong hành trình 30 năm tại Việt Nam, Toyota không chỉ tập trung vào việc mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng, mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành "công dân tốt trong cộng đồng sở tại", đóng góp cho xã hội thông qua nhiều lĩnh vực như giáo dục, an toàn giao thông, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường.

Ở cấp độ toàn cầu, Toyota đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, triển khai Định hướng Tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway) với nhiều giải pháp giảm phát thải phù hợp với từng khu vực.

Trong hành trình phát triển của mình, Toyota Việt Nam cho thấy một triết lý nhất quán: phát triển doanh nghiệp luôn phải song hành với trách nhiệm đối với môi trường và cộng đồng. Và mỗi mầm xanh hôm nay chính là nền tảng cho một tương lai bền vững của đất nước, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Toyota Việt Nam: "Toyota không chỉ sản xuất ô tô. Chúng tôi mong muốn kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội, vì một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và hạnh phúc hơn".