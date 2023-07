TP HCM: 8 dự án được cho bán nhà ở hình thành trong tương lai

Theo báo cáo số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TP HCM quý II-2023, TP HCM đã xác nhận đủ điều kiện để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của 8 dự án với tổng số 6.313 căn hộ, giảm 18,6% so với quý I-2023 (7.753 căn) và giảm 33% so với cùng kỳ quý II-2022 (9.456 căn).



Những dự án này được đầu tư xây dựng từ lâu, đến quý II-2023 mới hoàn tất thủ tục huy động vốn. Do đó, số liệu này không đánh giá đúng thực tế tình hình về thị trường bất động sản thành phố hiện nay.

Quý II-2023 thị trường bất động sản TP HCM phục hồi nhẹ so với quý I-2023.

Cũng trong quý II-2023, dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại TP Thủ Đức với diện tích đất hơn 7.700 m2, quy mô 650 căn hộ chung cư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố cũng đang triển khai 30 dự án nhà ở thương mại với quy mô gần 34.000 căn hộ chung cư và 222 nhà thấp tầng. Một dự án chung cư với 166 căn đã hoàn thành trong quý này.

Thành phố cũng đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội với 3.788 căn và 1 dự án được cấp phép mới trong quý II-2023.

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố không có dự án cho phép chuyển nhượng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng để xây dựng nhà ở và không có dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Theo Sở Xây dựng, trong quý II- 2023, tuy doanh nghiệp đã có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng do các chính sách nới lỏng của ngân hàng nhưng dự đoán quý III-2023, thị trường bất động sản thành phố vẫn chưa có chuyển biến mạnh mẽ so với 6 tháng đầu năm 2023 do không nhiều các dự án xây dựng mới.

Chính phủ và chính quyền thành phố vẫn phải tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, giải tỏa các khó khăn nội tại, đẩy mạnh thanh lý các sản phẩm đã hoàn thiện.