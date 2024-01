TP HCM: Cháy lớn ở An Phú Đông

Clip: Hiện trường cháy xưởng sản xuất pallet gỗ.

Khuya 8-1, Công an quận 12 (TP HCM) cùng các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn ở xưởng sản xuất pallet gỗ trên đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường.

Thông tin ban đầu, 21 giờ, đám cháy bùng lên dữ dội tại một xưởng sản xuất pallet gỗ ở đường An Phú Đông 13. Thấy cháy, người dân chạy đến thì phát hiện cửa nhà xưởng đã khoá, không có công nhân làm việc bên trong. Họ tìm cách dập lửa nhưng những cố gắng ban đầu là không thành.

Lửa lan rộng khiến đường dây cáp bị chập nên toàn bộ khu vực xung quanh cũng cúp điện.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 20 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Ghi nhận nhiều tài sản bên trong đã cháy rụi. Bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.