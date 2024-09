TP HCM: Công an tìm nạn nhân của nhóm cho vay lãi nặng

Ngày 19-9, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết đang điều tra vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra tại căn hộ cao cấp (quận Bình Tân) do Đặng Thanh Sơn (SN 2003, quê Hải Phòng) thực hiện.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Tân đã chuyển giao hồ sơ cùng 4 đối tượng cho Công an huyện Đức Hòa và huyện Bến Lức (tỉnh Long An) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Thanh Sơn

Trước đó, ngày 27-3, Công an quận Bình Tân kiểm tra căn hộ nơi Sơn đang lưu trú đã thu giữ nhiều tờ rơi quảng cáo có nội dung cho vay, sổ sách thu tiền góp, trả tiền góp hằng ngày.

Nhóm Sơn khai đã cho nhiều người vay số tiền từ 2 triệu đồng trở lên với lãi suất 20%/tháng, thời hạn 24 ngày. Ngoài ra, nhóm này còn thu phí huê hồng dịch vụ từ 5% -10% trên mỗi hồ sơ vay.

Khi có người hỏi vay tiền, nhóm Sơn sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển cho những người cùng nhóm để giải ngân.

Công an quận Bình Tân đề nghị những người từng vay tiền góp lãi suất cao của Đặng Thanh Sơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này liên hệ Công an quận Bình Tân, gặp ĐTV Bùi Thanh Liêm (ĐT: 0927.234205) để làm rõ về khoản tiền vay cùng mức lãi suất để cung cấp thông tin.