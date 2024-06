TP HCM: Từ ngày 1-7, mỗi khu phố, ấp sẽ có 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Sáng 22-6, HĐNĐ TP HCM khóa X tổ chức Kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề). Đến dự có Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Tại đây, UBND TP HCM đã trình bày tờ trình Đề án Xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP HCM. Sau khi lấy ý kiến các đại biểu, HĐND TP HCM đã ban hành Nghị quyết về đề án này.

HĐND TP HCM cũng ban hành Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP HCM, hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2024

Mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Theo đó, mỗi khu phố, ấp thành lập 1 tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Số lượng thành viên bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp. Đối với các khu phố, ấp có quy mô đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên, bao gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đối với các khu phố/ấp có trên 2.700 đến 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí tăng thêm 1 tổ viên.

Về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với tổ trưởng là 6,5 triệu đồng/người/tháng; tổ phó là 6,3 triệu đồng/người/tháng; tổ viên là 6 triệu đồng/người/tháng.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế hàng năm.

Khi làm nhiệm vụ vào ngày nghỉ, ngày lễ được bồi dưỡng 600 ngàn đồng/người/ngày.

Cũng theo Nghị quyết này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức theo các quy định hiện hành.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện được hưởng bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi được điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách thì được cơ quan điều động, huy động, cử đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phương tiện đi lại, hỗ trợ ăn, nghỉ theo quy định hiện hành.

Việc chi cho sơ kết, tổng kết, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành.