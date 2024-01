TP HCM: Vốn đầu tư vào khu chế xuất và công nghiệp tăng sốc, vượt mốc 1 tỉ USD

2 thông tin phấn khởi trên do ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM (Hepza) công bố tại buổi họp báo thông tin tình hình hoạt động khu chế xuất – khu công nghiệp 2023 và phương hướng năm 2024.



Theo ông Hưng, do thu hút đầu tư tập trung vào các dự án công nghệ cao trong nước và nước ngoài có vốn đầu tư lớn, 2023 là năm đầu tiên thu hút đầu tư TP HCM đạt trên 1 tỉ USD, tăng vọt so với con số khoảng 480 triệu – 800 triệu USD mỗi năm trong những năm trước.

Bên cạnh đó, suất đầu tư 8,1 triệu USD/ha trong năm 2023 cũng tăng vọt so với mức khoảng 5,5 triệu USD trong giai đoạn trước và mức 7,2-7,2 triệu USD/ha trong năm 2022.

Năm qua, mặc dù quỹ đất cho thuê giảm so với những năm trước nhưng vốn đầu tư tăng cao cho thấy sự chắt chiu của ban quản lý trong việc thu hút đầu tư. Bắt đầu có có những ngành nghề về Data center, công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chế tạo công nghệ cao… vào các khu chế xuất và công nghiệp. Trong đó, dự án của Viettel đầu tư lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin có tổng vốn 624 triệu USD chỉ sử dụng diện tích rất nhỏ, khoảng 4ha.

Ban lãnh đạo Hepza thông tin về tình hình hoạt động của các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM năm 2023

Đi vào chi tiết, ông Trần Việt Hà, Phó trưởng ban Hepza, cho biết tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút trong năm 2023 đạt hơn 222 triệu USD, tăng 13,38% so với năm 2022. Trong đó, cấp mới 16 dự án với vốn đầu tư đăng ký 63,2 triệu USD, giảm gần 13% so với năm 2022; 34 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 159,71 triệu USD, tăng 28,75% so với năm 2022.

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 18.5 tỉ đồng (tương đương 789,35 triệu USD), tăng 123,94% so với năm 2022. Trong đó, cấp mới 46 dự án với vốn đầu tư đăng ký 16.715,93 tỉ đồng (tương đương 711,58 triệu USD), tăng 150,24% so với năm 2022 (284,35 triệu USD); 20 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 1.815,06 tỉ đồng (tương đương 77,77 triệu USD), tăng 14,16% so với năm 2022 (68,12 triệu USD).

Năm 2024, Hepza đặt chỉ tiêu thu hút 550 triệu USD vốn đầu tư, suất đầu tư bình quân 8,5 triệu USD/ha.

Theo kế hoạch năm nay, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM sẽ xây dựng hoàn thành Đề án chuyển đổi thí điểm 5 KCX, KCN (Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước, Bình Chiểu); đôn đốc xây dựng: 25.000 m2 nhà xưởng cao tầng.

"Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung KCN Phạm Văn Hai I và II, quy mô 668ha vào Quy hoạch phát triển các KCN TP HCM. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai xây dựng 2 KCN này" – ông Hà cho biết.