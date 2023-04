TP Hồ Chí Minh: Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Theo thống kê 4 ban của TP Hồ Chí Minh là Ban Giao thông, Ban Đường sắt, Ban Dân dụng và Ban Hạ tầng quản lý chiếm tới 67% tổng vốn đầu tư thành phố. Nếu giải phóng mặt bằng không có chuyển biến thì con số hơn 43.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ khó có thể giải ngân hết trong năm nay.



Dự án xây dựng nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ tại quận 7, TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng là dự án nằm trong danh mục 33 công trình, dự án giao thông trọng điểm của thành phố trong năm 2023. Sau 3 năm triển khai, dự án này chỉ đạt 35% tiến độ và chưa thể hoàn thành giai đoạn 1 như yêu cầu đề ra. Nguyên nhân do phải chờ mặt bằng để thi công. Lý do chờ mặt bằng do chưa thống nhất được phương án di dời hệ thống cấp nước với Sở Xây dựng thành phố.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh cho biết: "Bài học rút ra có thể khái quát thành 4 yếu tố để đảm bảo một dự án hạ tầng giao thông thành công là trong phần hồ sơ chuẩn bị về giải phóng mặt bằng để thi công, việc thống kê thật đầy đủ, chuẩn bị thật kỹ hồ sơ, thẩm định phê duyệt các thiết kế dự toán để tiến hành di dời các hệ thống hạ tầng tiện ích như điện nước, viễn thông là vô cùng quan trọng để đảm bảo dự án được triển khai đồng bộ".

Tập trung giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm TP Hồ Chí Minh đề ra trong thời gian tới. Ảnh minh họa.

Trong năm 2023, có 50 dự án giao thông ở TP Hồ Chí Minh cần giải phóng mặt bằng với diện tích 100 ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Cùng với đó là 3 dự án: Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài phải giải tỏa 900 ha, tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng.

Trong tháng 4 và quý II/2023, TP Hồ Chí Minh đề ra 12 giải pháp để vực dậy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, thành phố sẽ tập trung vào những cái đang có trong tay.

"Thành phố sẽ duy trì và phát huy thành công của 3 tổ công tác về đầu tư công, đặc biệt là tổ công tác bồi thường. Tổ công tác bồi thường đã giải quyết được những dự án lớn quan trọng của thành phố và sang năm 2023 tập trung cho dự án Vành đai 3", bà Lê Thị Huỳnh Mai - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh thông tin.

Theo kế hoạch của các dự án nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh, khối lượng giải ngân đầu tư công của Thành phố trong quý II có thể đạt 40%. TP Hồ Chí Minh cũng dự kiến sẽ chi hơn 8.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trong quý II.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã ra văn bản chỉ đạo, các đơn vị phải chú trọng rà soát dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, tiến độ triển khai dự án đã được giao vốn và kết quả giải ngân vốn để thực hiện. Nếu để chậm, người đứng đầu đơn vị sẽ bị xử lý.