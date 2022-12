TP Huế sẽ chia làm đôi trong đề án đưa cả tỉnh lên thành phố trung ương

Ngày 29-12, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hội thảo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và mô hình đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương.

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế trình bày 2 phương án thành lập các đơn vị hành chính TP trực thuộc trung ương. Trong đó, phương án 1 gồm 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Cụ thể, sau khi điều chỉnh từ 36 xã, phường xuống còn 32 xã, phường thì TP Huế sẽ tách thành quận phía Bắc với 13 phường, rộng 127,005 km2; quận phía Nam gồm 19 phường, rộng 139,408 km2. Ngoài ra, có quận Hương Thủy, thị xã Phong Điền, Hương Trà và 4 huyện.

Trong 2 phương án phân chia địa giới hành chính thì TP Huế đều chia thành 2 quận Bắc và Nam.

Phương án 2 là từ phương án 1, giữ nguyên hiện trạng thị xã Hương Thủy để chỉ có 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Về tên gọi TP trực thuộc trung ương, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế đề xuất 2 phương án, trong đó phương án thứ nhất lấy tên là TP Huế, phương án 2 là TP Thừa Thiên – Huế.



Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế, về chức năng đô thịthì quận phía Nam là quận trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế... của TP trực thuộc trung ương, là nơi còn nhiều quỹ đất để xây dựng, phát triển đô thị và là nơi tập trung nhiều trụ sở các cơ quan hành chính quan trọng của thành phố.

Đối với quận phía Bắc là nơi tập trung các di tích, di sản, nhà vườn... nên định hướng tập trung phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái, nhà vườn. Còn quận Hương Thủy được quy hoạch với vai trò đảm nhận chức năng dịch vụ phức hợp của trung tâm chức năng công nghiệp, cửa ngõ phía Nam của đô thị trung tâm Huế.

TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế Ảnh: Google Maps

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế, tỉnh này dự kiến đạt 80,05/100 điểm theo 5 tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị. Một số tiêu chuẩn Thừa Thiên - Huế chưa đạt, cần phấn đấu từng bước hoàn thiện như: Thu nhập bình quân đầu người so với trung bình cả nước; mật độ đường giao thông; tỉ lệ đất giao thông so với đất xây dựng; diện tích đất giao thông bình quân đầu người; mật độ đường cống thoát nước chính; tỉ lệ sử dụng hình thức hỏa táng; công trình xanh,… Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Thừa Thiên – Huế ước đạt 12.781 tỉ đồng, vượt 86,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.