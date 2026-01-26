Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: 84 cảnh sát tham gia chữa cháy vụ cháy 4 căn nhà ở phường Bình Đông

26-01-2026 - 13:32 PM | Bất động sản

Vụ cháy lớn sáng nay ở phường Bình Đông, TPHCM đã thiêu rụi 4 căn nhà.

CLIP: 4 căn nhà bị thiêu rụi

Ngày 26-1, UBND phường Bình Đông, TPHCM đã có báo cáo nhanh vụ cháy 4 căn nhà ở đường Hoàng Minh Đạo (chợ Nhị Thiên Đường).

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Theo báo cáo, vụ cháy thiêu rụi 4 căn nhà ở đường Hoàng Minh Đạo, thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thống kê.

Vụ cháy xảy ra lúc hơn 1 giờ sáng 26-1 tại sạp ki-ốt bán giày dép chợ Nhị Thiên Đường.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Đông phối hợp hợp cảnh sát chữa cháy Công an TPHCM đến hiện trường dập lửa.

Tổng cộng 14 xe chuyên dụng và 84 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 2 giờ 40, đám cháy được khống chế. Đến sáng cùng ngày, cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát ngăn cháy trở lại.

Sau vụ cháy, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã xuống hiện trường, hỗ trợ ban đầu mỗi hộ một phần quà (trị giá 1 triệu đồng) và 5 triệu đồng tiền mặt.

Theo Anh Vũ

Người lao động

cháy nhà, TP.HCM

