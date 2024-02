TPHCM cấp tập chuẩn bị mặt bằng ‘sạch’ cho tuyến metro số 2

Ngày 19/2, tại vị trí ga Tao Đàn, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã bắt đầu triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án tuyến tàu điện ngầm (metro) số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (Maur), cho biết, sau lễ ra quân đầu năm mới Giáp Thìn, ngày 19/2, nhà thầu và Maur đang tập trung triển khai thi công di dời hạ tầng kỹ thuật (HTKT) tại vị trí nhà ga Tao Đàn của tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

“Hiện nay, nhà thầu đang thi công hộp nối và kéo cáp của hạng mục di dời công trình điện - cụ thể là cáp ngầm 110kV Bến Thành - Tao Đàn. Theo đó, trục đi ban đầu từ công viên Tao Đàn đi thẳng ra đường Bùi Thị Xuân. Nhà ga sẽ nằm ở khu vực này nên cần phải di dời đường dây điện sang hai bên để bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu chính thi công nhà ga” - ông Vịnh cho hay.

Công nhân bắt đầu thực hiện hạng mục di dời đường dây cáp ngầm 110kV Bến Thành - Tao Đàn để chuẩn bị mặt bằng cho dự án metro số 2 TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Cũng theo ông Vịnh, trong năm 2024, ban sẽ tập trung nguồn lực để thi công tại 12 vị trí. Trong đó, có 10 vị trí chuẩn bị mặt bằng cho các nhà ga và hai đoạn đào hở để cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật. Những phần còn lại sẽ thi công trong nửa đầu năm 2025 để sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu chính trong năm 2025 theo đúng kế hoạch.

“Thời gian thi công tập trung chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày, chúng tôi chỉ tái lập lại mặt bằng kết hợp điều hành đồng bộ về giao diện để đảm bảo an toàn giao thông” - ông Vịnh thông tin.

Ông Nguyễn Văn Tân - kỹ sư phụ trách kế hoạch gói thầu thuộc Tập đoàn PC1, cho biết, hạng mục di dời điện cao thế có đặc thù là phần cáp ngầm được đặt ở dưới độ sâu 2,4 m so với mặt đường. Vì vậy, trong quá trình đào để đặt cáp ngầm xuống có nhiều rủi ro. Do đó, nhà thầu cần phải tập trung vào công tác chống sạt lở để đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh cũng như các xe di chuyển sát công trình.

“Kế hoạch đơn vị đặt ra cho việc di dời cáp ngầm tại khu vực Tao Đàn là được kéo cáp vào cuối tháng 4/2024. Việc thi công di dời hạ tầng kỹ thuật cho hạng mục này chủ yếu huy động thiết bị máy móc, nhân lực chỉ có khoảng 40 người gồm công nhân cầu đường, công nhân điện…” - ông Tân cho hay.