TPHCM chuẩn bị khởi công nhiều dự án dịp Quốc khánh 2/9

Sau thời gian chuẩn bị thủ tục cũng như mặt bằng, thời gian tới TPHCM dự kiến sẽ tiến hành khởi công hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, quan trọng nhất là đường Vành đai 4 TPHCM dài hơn 207km, đi qua TPHCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, trong buổi báo thường kỳ tại Trung tâm báo chí, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, hiện dự án đường Vành đai 4 trên địa bàn TPHCM (dài 83km) đang trong quá trình giải phóng mặt bằng nhằm kịp tiến độ để khởi công vào ngày 2/9 tới.

Dự án có quy mô đường cao tốc, ban đầu (khi chấp thuận chủ trương đầu tư) được chia thành 5 dự án thành phần ứng với các khu vực ở TP Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và TPHCM (cũ).

Phối cảnh đường Vành đai 4 TPHCM dự kiến sẽ được khởi công xây dựng dịp 2/9. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM.

Trước đó, hồi giữa tháng 6/2025, đoạn dài 48km nằm ở khu vực Bình Dương đã được khởi công xây dựng. Đây cũng là đoạn đầu tiên của trục Vành đai 4 TPHCM được khởi công. Tại khu vực TP Đồng Nai, dự án cũng đã được khởi công xây dựng đường gom, đường nhánh hồi tháng 6/2026. Ngoài TPHCM sẽ khởi công xây dựng những khu vực còn lại vào ngày 2/9, dự kiến tỉnh Tây Ninh cũng sẽ khởi công xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM vào ngày 2/9 tới. Tại Tây Ninh, đường Vành đai 4 TPHCM có chiều dài khoảng 77km, là một trong những công trình hạ tầng quan trọng nhất của tỉnh sau hợp nhất.

Ngoài dự án Vành đai 4 TPHCM, một trong những công trình quan trọng khác cũng được dự kiến khởi công ít ngày tới là cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn. Cầu Thủ Thiêm 4 là một trong những công trình quan trọng nằm phía Đông Nam của TPHCM. Dự án có chiều dài hơn 2km, nguồn vốn khoảng 5.060 tỷ đồng cùng quy mô 8 làn xe hỗn hợp. Dự án nối khu vực quận 7 cũ và khu đô thị Thủ Thiêm, giảm tải cho nhiều tuyến đường ở khu Nam. Đây là dự án sử dụng toàn bộ nguồn vốn ngân sách, với chi phí giải phóng mặt bằng là gần 1.400 tỷ đồng, còn lại là chi phí xây dựng.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 sắp được khởi công xây dựng. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM.

Cũng đang gấp rút giải phóng mặt bằng để kịp thủ tục khởi công xây dựng là nhóm 3 dự án mở rộng quốc lộ cửa ngõ (gồm quốc lộ 1A, 22 và 13).

Đây là nhóm dự án được lên kế hoạch thực hiện từ hàng chục năm nhưng hiện nay mới có thể thực hiện được. Cả ba dự án đều thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao), nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Những ngày qua, tại khu vực dự án đi qua, hàng trăm người dân đã dỡ nhà cửa bàn giao mặt bằng, chuẩn bị để khởi công xây dựng. Ngoài vị trí là “cửa ngõ” của TPHCM, cả 3 tuyến quốc lộ này đều có kết nối với đường Vành đai 3 TPHCM (sắp hoàn thành) cũng như đường Vành đai 4 TPHCM, nên có ảnh hưởng rất lớn bức tranh giao thông chung của thành phố.

Tuyến quốc lộ 22 đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để kịp khởi công ít ngày tới. Ảnh: Đ.Xá.

Với hầu hết các dự án hạ tầng giao thông ở TPHCM, công đoạn khó khăn nhất là có mặt bằng sạch để thi công. Thế nên hiện nay, TPHCM đang đẩy nhanh, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để có thể hoàn tất thủ tục khởi công. Trong đó, một số dự án đang được tiến hành như tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ, metro Thủ Thiêm-Long Thành… Nếu hoàn thành kịp trong ít thời gian tới, các dự án này cũng sẽ được tổ chức khởi công xây dựng.