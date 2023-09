TP.HCM đã cấp được 5.480 sổ hồng

Theo đó, Sở đã cấp 5.480 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) đối với tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng đã giải quyết thủ tục đăng ký biến động cho 234.527 sổ hồng.

Hàng ngàn căn hộ tại TP.HCM đang chờ được cấp sổ (Ảnh: Duy Phương)

So với cùng kỳ năm 2022, tỉ lệ giải quyết các loại hồ sơ cấp sổ hồng và đăng ký biến động và đăng ký giao dịch bảo đảm nhà, đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đều giảm bình quân khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tỉ lệ giải quyết hồ sơ các loại quý 3/2023 so với quý 2/2023 tăng 6%.

Năm 2022, TP.HCM có 23.469 căn nhà đã được cấp sổ hồng. Theo kế hoạch, năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP sẽ đẩy nhanh giải quyết cấp sổ hồng cho 20.300 căn nhà đã được thẩm định đủ điều kiện.