TP.HCM đẩy mạnh việc đi xe công cộng, sạc xe điện, trả phí cầu đường… thanh toán không tiếp xúc

Sự hợp tác này nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại, áp dụng công nghệ thanh toán mở không tiếp xúc EMV cho phép người dùng “chạm” thẻ thanh toán, ví di động và các thiết bị đeo thông minh khác để thanh toán chi phí di chuyển trên các phương tiện công cộng, mua vé điện tử, sạc xe điện, trả phí cầu đường và đỗ xe ô tô.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám Đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết:” Các giải pháp di chuyển thông minh sẽ cải thiện chất lượng giao thông công cộng cũng như dịch vụ vận chuyển, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành cho các bên. Điều này cũng sẽ góp phần giảm những ảnh hưởng lên môi trường, gia tăng sự tiện lợi và cải thiện chất lượng sống tại một trong những đô thị lớn nhất Đông Nam Á”.

Ở Việt Nam, ‘bình thường mới' đã thay đổi cuộc sống ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó nổi bật nhất phải kể đến bước nhảy vọt từ thẻ vật lý sang thanh toán không tiếp xúc và không dùng tiền mặt. Theo nghiên cứu "Thái độ thanh toán của người tiêu dùng năm 2022" của Visa,Việt Nam ghi nhận xu hướng nhận biết về thanh toán không tiếp xúc trong lĩnh vực giao thông đang gia tăng, với 83% người tiêu dùng biết cách sử dụng loại hình thành toán thông minh này, qua ứng dụng thiết bị di động, thẻ trả trước và thẻ ghi nợ.

Có 4 trên 5 người tham gia khảo sát cho biết họ đã sử dụng thanh toán không tiếp xúc ít nhất 1 lần 1 tuần, hầu hết là nhóm người ở độ tuổi trung niên (Gen X, Boomers) và có thu nhập khá . Lợi ích của phương thức này bao gồm quy trình thanh toán nhanh hơn so với truyền thống và an toàn hơn so với việc mang theo tiền mặt.

Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành gia hạn bản thỏa thuận hợp tác với Visa sau 3 năm thành công trong việc phát triển và ứng dụng hình thức thanh toán điện tử trong giao thông đô thị.

Giai đoạn hợp tác đầu tiên, Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Visa đã triển khai hình thức thanh toán không tiếp xúc trên 50 xe buýt. Theo bản ghi nhớ hợp tác mới, đôi bên đang hướng tới mục tiêu tăng gấp 20 lần, đạt mức 1.000 xe buýt, kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ của giao thông công cộng.

Ông Trần Quang Lâm, Giám Đốc Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Di chuyển thông minh là mục tiêu chiến lược quan trọng trong quá trình chuyển đổi của TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với Visa để mang đến cho người dân nhiều tiện ích hơn thông qua những đổi mới công nghệ liền mạch và hiện đại".

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, trong đó có nội dung hình thành hệ thống vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng. Theo kế hoạch, 100% tuyến xe buýt thành phố sẽ sử dụng vé điện tử vào năm 2025. Cùng với hoạt động của tuyến metro số 1 vào năm 2024, phát triển thanh toán không tiền mặt đối với phương tiện giao thông công cộng sẽ tiếp tục được quan tâm.

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Visa đã phối hợp áp dụng công nghệ thanh toán mở không tiếp xúc EMV trên các tuyến xe buýt

"Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Visa sẽ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu các giải pháp áp dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ người dân tiết kiệm thời gian di chuyển trong thanh toán các dịch vụ” - ông Lâm cho hay.