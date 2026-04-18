TPHCM đề xuất rót 19.000 nghìn tỷ nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác lên 10 làn xe

Tuyến đường Rừng Sác được xem là “xương sống” kết nối khu vực này với trung tâm thành phố

Theo đó, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ được giao tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản.

Nguồn kinh phí để thực hiện nghiên cứu và lập hồ sơ do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tự cân đối, không sử dụng ngân sách thành phố. Sau khi hoàn thành, hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các quy định có liên quan.

Trường hợp Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sau khi thẩm định hoặc quá thời hạn nêu trên chưa hoàn thành, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tự chịu mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Đoạn hai là nâng cấp đường Rừng Sác dài hơn 35 km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường trục trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Tuyến sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn (8 làn cơ giới, 2 làn song hành).



Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án này hơn 19.000 tỷ đồng cho chiều dài 35km xuyên qua vùng dự trữ sinh quyển, được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán giao thông, làm đòn bẩy then chốt để hiện thực hóa Nghị quyết 12 của Thành ủy, đưa Cần Giờ trở thành một đô thị biển hiện đại và sinh thái.

Cùng với đó, TPHCM yêu cầu dừng nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với loạt dự án liên quan trên trục Rừng Sác và khu vực kết nối, gồm cầu Phú Xuân 2B, đoạn 15B nối từ cầu Cần Giờ đến cầu Phú Xuân 2B, cầu An Nghĩa giai đoạn 2, cầu Nông trường Quận 5 giai đoạn 2, cầu Rạch Đông giai đoạn 2, cầu Long Giang giai đoạn 2 và cầu Lôi Giang giai đoạn 2.

Theo đánh giá của thành phố, đường Rừng Sác hiện giữ vai trò là trục giao thông huyết mạch của huyện Cần Giờ, đồng thời là tuyến kết nối quan trọng với các khu vực lân cận. Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này được xác định là một trong những nhiệm vụ hạ tầng trọng điểm giai đoạn từ nay đến năm 2027 nhằm đón đầu sự gia tăng về dân số và lượng khách du lịch trong tương lai.

Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, được Thủ tướng phê duyệt năm 2025, cũng xác định đường Rừng Sác là tuyến trục chính đô thị với mặt cắt ngang từ 40-60m.

Theo định hướng nghiên cứu, dự án mở rộng đường Rừng Sác có quy mô 8 làn xe cơ giới và 2 làn song hành, rộng 60 m. Thành phố cho rằng phương án này phù hợp với Nghị quyết số 12 ngày 26-9-2022 của Thành ủy TPHCM về định hướng phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2030.





Hân Dao