TPHCM: Đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của đường dây lừa đảo tiền trong thẻ tín dụng

Tối 28/12, Công an TPHCM cho biết, Công an quận Tân Bình phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã tiến hành khám xét, bắt giữ một số đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông”.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét ba địa điểm, trong đó hai địa chỉ thuộc phường 13, quận Tân Bình là tầng 1 tòa nhà Halo Building số 60 đường Núi Thành và phòng 102 tòa nhà số 586/8 đường Cộng Hòa; địa chỉ còn lại là 1039 Cách Mạng Tháng Tám (phường 7, quận Tân Bình).

Việc khám xét diễn ra cho đến chiều tối 28/12. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tạm giữ 86 đối tượng, thu giữ hàng trăm máy tính, laptop, điện thoại di động và các tang vật có liên quan.



Công an TPHCM xác định, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là giả danh là nhân viên của đơn vị phát hành thẻ tín dụng, gọi điện thoại tư vấn các chủ thẻ tín dụng rút tiền mặt qua phần mềm.

Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp hình hai mặt thẻ tín dụng và cung cấp mã OTP.



Các đối tượng lừa đảo thực hiện quẹt thẻ thông qua các gian hàng trên website để chuyển đổi tiền từ thẻ tín dụng của nạn nhân sang tài khoản ví điện tử của các đối tượng để chiếm đoạt.

Hiện Công an quận Tân Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.