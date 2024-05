TPHCM: Hàng hóa rục rịch tăng giá

Cầm bịch đường cát trắng Biên Hòa vừa mua từ siêu thị, chị Hoài An (26 tuổi, ngụ quận 11, TPHCM ), bất ngờ khi cách đây 2 tháng, giá chỉ 23.000 đồng/kg, nay đã vọt lên tới 30.500 đồng/kg (tăng 7.500 đồng).

Theo chị An, từ đầu tháng 5 tới nay, nhiều mặt hàng tươi sống như rau củ, trái cây đã tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày, chị An đi chợ tiêu hết tầm 100.000 đồng, nhưng giờ phải từ 110.000 - 120.000 đồng mới tạm đủ.

“Dù đã chi tiêu tằn tiện nhưng mỗi tháng tôi vẫn phải bù thêm từ 500.000 - 600.000 đồng tiền ăn uống, chưa kể các khoản chi cho điện nước tiêu thụ nhiều trong mùa nắng nóng cũng có giá cao hơn” - chị An nói.

Bà Minh, kinh doanh thực phẩm khô gần chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10, TPHCM) cho biết, giá nhiều loại bột mì, bột gạo, dầu ăn đều tăng giá từ 3.500 - 5.000 đồng.

Mặt hàng sữa ngoại nhập cũng có giá cao. Theo các cửa hàng kinh doanh sữa trên đường Nguyễn Thông (quận 3), giá sữa được điều chỉnh tăng thêm từ 50.000 - 100.000 đồng/hộp sữa (tùy loại). Cụ thể, sữa Ensure của Úc loại 850g tăng thêm 50.000 đồng/hộp, sữa Ensure của Mỹ loại 397g tăng thêm 100.000 đồng, lên 950.000 đồng/hộp, các loại sữa khác tăng thêm 10.000 - 20.000 đồng/hộp. Đối với sữa nội, dù không tăng giá nhưng cũng không còn được khuyến mãi như trước.

“Tôi thường mua sữa tươi không đường Vinamilk trong siêu thị cho con uống mỗi ngày. Mỗi hộp 1 lít có giá 36.000 đồng, tuy nhiên siêu thị đều có chương trình khuyến mãi còn 28.000 - 33.000 đồng/hộp. Thế nhưng hơn tháng qua, mặt hàng này không còn khuyến mãi nữa” - chị Yến Nhi (ngụ quận Tân Phú), cho biết.

Thịt heo tăng giá khiến sức mua thêm ảm đạm Ảnh:U.P

Thịt heo (lợn) cũng nhảy giá thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tháng trước do ảnh hưởng từ giá heo hơi. Trong đó, ba rọi heo, đuôi heo và sườn non heo có giá bán tương ứng với mức 132.000 đồng/kg, 152.000 đồng/kg và 169.000 đồng/kg. Thấp hơn là giá đùi heo 104.000 đồng/kg và sườn già heo 114.000 đồng/kg…

“Tôi lấy thịt heo ở chợ đầu mối Hóc Môn, hôm nay giá heo mảnh nhích lên nên giá bán lẻ tăng theo. Trước đây tôi bán cả trăm ký/ngày nhưng giờ 30kg vẫn không bán hết” - bà Thu Mai, tiểu thương kinh doanh thịt heo ở chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), cho biết.

Giá thịt heo, rau củ tăng đã kéo theo giá hàng quán lên theo. Chị Ngọc Lan (nhân viên văn phòng quận 3) nói rằng, tiệm cơm bình dân trong hẻm gần cơ quan vừa thông báo giá mới 35.000 đồng/phần (tăng thêm 2.000 đồng) do nguyên liệu tăng; tiệm không tăng thì giảm bớt món ăn. “Đáng nói là nhiều quán bún bò, bánh mì dù thịt bò, trứng gà không tăng giá nhưng họ vin vào nguyên liệu bột mì nhập khẩu, nấu nướng bằng điện giá cao… để tăng giá” - chị Lan nói.

Khảo sát giá tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM, nhiều loại trái cây có giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng/kg như thanh long, xoài, dưa hấu… giờ gần như không còn nữa. Thay vào đó, giá đã tăng gấp đôi.

Theo Sở Tài chính TPHCM, các mặt hàng lương thực thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu tham gia bình ổn thị trường năm 2024-2025, có 3/10 nhóm hàng đề nghị giảm giá là thịt gia cầm, trứng gia cầm và thực phẩm dinh dưỡng (giảm 2-7%); 1/10 nhóm hàng đề nghị tăng giá là thịt heo (tăng 10-18%); 6/10 nhóm hàng còn lại giữ nguyên giá.

Chịu ảnh hưởng từ xuất khẩu

Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội rau củ quả Việt Nam cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài kèm với hạn xâm nhập mặn, gần như các mặt hàng trái cây đều tăng giá, trừ sầu riêng giảm do nguồn cung dồi dào, phải cạnh tranh với hàng Thái Lan.

Trong đó, nhiều mặt hàng trái cây tăng nhanh hơn cả giá vàng, trong một ngày có thể tăng thêm vài chục phần trăm. Như giá dừa tươi, cách đây nửa tháng, giá mua tại vườn dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/chục (12 trái) nhưng nay đã tăng lên 130.000 đồng/chục, còn dừa xuất khẩu lên tới 200.000 đồng/chục. Thanh long trắng hiện có giá 30.000 đồng/kg, tăng hơn 30%. Bưởi tăng 70% và tới đây còn tiếp tục tăng. “Giá cao nhưng không có hàng để mua, nhiều thương lái phải vào giữ vườn, ăn ngủ ngay tại nhà chủ vườn để mua được hàng” - ông Tùng thông tin.

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty Vissan cho hay, theo dự báo, giá bình quân của heo hơi năm nay dao động khoảng 59.000 đồng/kg. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, thiếu hụt tổng đàn, lượng cung giảm mạnh nên giá heo hơi ở mức cao, từ 63.000 - 64.000 đồng/kg. Dự báo giá còn tăng cao trong 3 tháng tới có thể lên đến 68.000 - 70.000 đồng/kg. “Ngành thực phẩm tuy mang tính thiết yếu nhưng do khó khăn về việc làm ảnh hưởng thu nhập, người dân thắt chặt chi tiêu và chuyển đổi nguồn thực phẩm có giá rẻ hơn như thịt gà, cá…” - ông An nói.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TPHCM thông tin thêm, hiện Sở Công Thương và các tỉnh, thành đã có quan hệ chặt chẽ, ngay khi có biến động căng thẳng nguồn cung, biến động giá rau củ quả sẽ thông báo về Sở Công Thương.