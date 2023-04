TP.HCM kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng cho thị trường bất động sản

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Sáng 16/4, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy T.PHCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thị trường của Việt Nam bị thu hẹp

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của khu vực phía nam và cả nước.

"Thành phố phát triển hay khó khăn có ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của cả nước. Chính vì thế, Chính phủ thường xuyên có các cuộc làm việc với thành phố để cùng trao đổi về các giải pháp để thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua và tới đây tình hình thế giới diễn biến phức tạp như kinh tế thế giới suy giảm; các nước thực hiện chính sách thắt chặt; thị trường của Việt Nam thu hẹp; cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt; giá nguyên nhiên liệu tăng; việc Trung Quốc mở cửa trở lại bên cạnh tạo cơ hội, còn tăng sức cạnh tranh đối với hàng hóa Việt Nam… Ở trong nước, các vấn đề nội tại của nền kinh tế bộc lộ sâu sắc hơn sau đại dịch COVID-19.

"Cuộc làm việc này của Thường trực Chính phủ với TP.HCM nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19; đưa ra giải pháp chắc chắn, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; rà soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông tư mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành vừa ban hành thời gian qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển; kiểm điểm sự phối hợp giữa TP.HCM với các bộ, ngành Trung ương và các nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục thực hiện", người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy T.PHCM về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho hay trong 3 tháng đầu năm, hàng loạt nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành.

"Nhưng những chính sách này đã vào được TP.HCM chưa, chưa vào hay vào đến đâu rồi, mức độ thế nào? Đơn cử như việc tháo gỡ vướng mắc về mua bán trang thiết bị, sinh phẩm, thuốc, vật tư y tế, chúng ta đã có nhiều giải pháp tháo gỡ nhưng hôm qua làm việc với Bệnh viện Ung bướu, chúng tôi vẫn thấy còn khó khăn”, Thủ tướng nhận xét.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt vấn đề về việc phối hợp giữa TP.HCM với Chính phủ, cùng các bộ, ngành cần rút kinh nghiệm hay điều chỉnh điều gì để làm tốt hơn, tìm ra giải pháp tốt nhất trong thời gian tới.

TP.HCM đề xuất gì?

Đại diện chính quyền thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM trong quý I năm nay chưa tốt.

"Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 9,03%, cao hơn bình quân chung cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt trên 471.000 tỷ đồng, đứng đầu và chiếm 30% tổng thu ngân sách cả nước; thu nhập bình quân đầu người 6.770 USD/người; vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực đạt 56,5 tỷ USD, đứng đầu cả nước; xuất khẩu đạt 49,5 tỷ USD đứng đầu cả nước", Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Tuy nhiên, quý I/2023, tình hình phát triển kinh tế của TP.HCM gặp khó khăn. GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 0,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,7%; doanh thu du lịch tăng 77,2% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút được gần 498 triệu USD vốn FDI, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,08%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 124.796 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm….

"Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo các cơ quan thành phố phối hợp tham mưu trình Quốc hội nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, cũng như xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết này sau khi Quốc hội thông qua", ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM trong quý I. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Chủ tịch TP.HCM đề xuất Thủ tướng Chính phủ thống nhất các nội dung dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54; chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 4 năm 2023 sớm chủ trì, xây dựng dự thảo Nghị định mới hướng dẫn, để triển khai ngay sau khi Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

"Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tập trung triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đầu tư công và đầu tư tư nhân. Tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tập trung đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm như Nhà ga T3; Tuyến Metro số 1; dự án rạch Xuyên Tâm; nút giao An phú…", ông Phan Văn Mãi cho biết.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực hiện công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị gắn với kế hoạch thúc đẩy đầu tư công.

"Việc thành phố có tình trạng lo ngại về thực hiện công vụ của một số bộ phận cán bộ công chức viên chức là có thật. Ban Thường vụ thành ủy sẽ có chỉ thị về nội dung này, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn thiện khung pháp lý để cán bộ công chức yên tâm thực hiện công vụ theo hướng vừa chống tham nhũng có hiệu quả vừa kiến tạo môi trường phát triển", ông Mãi nhấn mạnh và thông tin thêm, thành phố cũng sẽ tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết vướng mắc về thủ tục; kết nối ngân hàng-doanh nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại, xuất khẩu, cung ứng lao động, đào tạo nghề…

"TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thành lập Tổ công tác của Chính phủ nghiên cứu các động lực, cơ chế phát triển đột phá cho thành phố; chỉ đạo triển khai sớm các dự án giao thông trọng điểm vùng, liên vùng và quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho 3 bệnh viện cửa ngõ thành phố; xem xét sửa đổi, bổ sung một số văn bản liên quan quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; cơ chế đặc thù thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà; sắp xếp lại các cơ sở nhà đất của các bộ, ngành trên địa bàn thành phố; tháo gỡ vướng mắc thị trường bất động sản…", lãnh đạo TP.HCM kiến nghị.