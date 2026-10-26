TP.HCM mời nhà đầu tư nước ngoài cùng kiến tạo cơ hội, động lực tăng trưởng mới

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng câu chuyện của TP.HCM hiện nay không chỉ là thu hút thêm vốn đầu tư, mà quan trọng hơn hết là cùng các nhà đầu tư toàn cầu nhìn nhận những cơ hội mới, những yêu cầu mới, cùng giải quyết những bài toán phát triển cụ thể và cùng kiến tạo cơ hội và động lực tăng trưởng mới.

TP.HCM muốn biết doanh nghiệp tìm điều gì ở điểm đến đầu tư

Chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp tại chương trình CEO 500 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu - chương trình thường niên quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng khám phá các cơ hội hợp tác và sáng kiến tăng trưởng mới cho TP.HCM, ông Nguyễn Công Vinh khẳng định CEO 500 là một cuộc đối thoại rất đặc biệt với TP.HCM, khi không gian kinh tế, đô thị và kết nối mở rộng, đang tạo dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Năm 2026, TP.HCM quyết thực hiện mục tiêu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ. TP.HCM xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Vinh, TP.HCM muốn lắng nghe các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế chia sẻ về dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu đang thay đổi quyết định đầu tư như thế nào, và doanh nghiệp tìm điều gì ở một điểm đến đầu tư. Những góc nhìn đó là cơ sở để TP.HCM nhìn lại mình: lợi thế nào cần phát huy, năng lực nào cần đầu tư thêm, điểm nghẽn nào cần giải quyết.

Từ lắng nghe, Thành phố sẽ đi đến kết nối và từ kết nối sẽ cùng hành động.

“Chúng tôi muốn hôm nay là dịp để cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nhìn TP.HCM với một tâm thế mới. TP.HCM không chỉ là một thị trường lớn của Việt Nam mà đang hướng tới trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với dòng vốn, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển của cả khu vực và thế giới.

Từ đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối với các trung tâm sản xuất, logistics, tài chính, công nghệ và mở rộng hoạt động vào một không gian kinh tế rộng lớn hơn ”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

Cùng đầu tư vào những ngành công nghiệp tương lai

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Mùa Thu 2026, chương trình CEO 500 tập trung bàn 4 nhóm động lực phát triển mới của TP.HCM.

Giới thiệu với các nhà đầu tư về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC -HCMC) vừa ra mắt đầu năm 2026, TP.HCM mời cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế cùng VIFC-HCMC kiến tạo và đồng hành trong chặng đường phát triển mới. Đặc biệt cùng đầu tư vào những ngành công nghiệp tương lai, cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng những doanh nghiệp có sức cạnh tranh toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC - HCMC, cho rằng VIFC-HCMC không chỉ là kênh dẫn vốn, mà hướng tới trở thành bộ điều phối để dòng vốn góp phần thay đổi cơ cấu và năng lực của nền kinh tế.

TP.HCM thông qua VIFC - HCMC sẽ tập trung thu hút dòng vốn thế hệ mới gắn với nghiên cứu và phát triển, đào tạo kỹ sư, hợp tác công nghệ và nâng cấp nhà cung ứng Việt Nam. Dòng vốn này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao, tạo lập tài sản trí tuệ và nâng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong đó, dòng vốn hướng tới nghiên cứu phải đi cùng chuyên gia và phòng thí nghiệm; vốn thương mại hóa sẽ gắn với khách hàng và thị trường; vốn cho sản xuất sẽ hỗ trợ hình thành chuỗi cung ứng tại Việt Nam..., Mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, gắn doanh nghiệp Việt Nam với đối tác công nghệ và khách hàng quốc tế.

Các nhà đầu tư góp nhiều ý kiến giá trị về hạ tầng, năng lượng, tài chính cho phát triển TP.HCM.

VIFC-HCMC cam kết điều phối, kết nối vốn với các chương trình phát triển nhân lực, thu hút chuyên gia và hợp tác đào tạo quốc tế. Mỗi dự án công nghệ sẽ góp phần hình thành đội ngũ tại chỗ có khả năng tiếp tục cải tiến, sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Cùng với đó là xây dựng danh mục dự án theo các cụm ngành có giá trị gia tăng cao, với yêu cầu rõ về công nghệ, năng lực doanh nghiệp Việt Nam và hiệu quả kinh tế; kết nối nhà đầu tư chiến lược với quỹ mạo hiểm, vốn tăng trưởng và tài chính dài hạn, phù hợp từng giai đoạn dự án.

“Khát vọng tăng trưởng 2 con số của Việt Nam mở ra cơ hội lớn về thị trường, quy mô kinh doanh và khả năng sinh lời cho các đối tác.

Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp đồng hành được hưởng thành quả và có cơ hội đạt mức lợi nhuận tương xứng với đóng góp của mình và đà phát triển của nền kinh tế Việt Nam. VIFC-HCMC sẽ nỗ lực kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và tạo điều kiện để những cơ hội ấy trở thành các dự án hiệu quả, mang lại lợi ích lâu dài”, ông Nguyễn Hữu Huân chia sẻ.