TPHCM: Ô tô 7 chỗ húc văng hàng loạt xe máy, hiện trường tan hoang

Vụ tai nạn xảy ra lúc 17h chiều 28/11 trên đường song hành cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua địa bàn phường An Phú, TP.Thủ Đức.



Thời gian trên, ô tô 7 chỗ hiệu Ford (BKS 51K- 022.49 do người đàn ông ngoài 40 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Song Hành cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, theo hướng nút giao Võ Chí Công về nút giao An Phú.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Khi vừa qua khỏi đoạn giao với đường Đỗ Xuân Hợp khoảng 300m đã xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ lưu thông theo hướng ngược lại.



Sau va chạm, ô tô 7 chỗ lấn sang chiều đường ngược lại, chạy một đoạn 50m thì đâm liên tiếp vào 3 xe máy.



Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng, toàn xe nằm hoàn toàn trên chiều đường ngược lại, trục bánh bị gãy rời ra.



Còn 3 xe máy bị ô tô húc văng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé, hư hỏng nặng.



Tai nạn khiến 4 người trên 3 xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu.



Công an TP Thủ Đức đã đến hiện trường để phong toả chiều đường song hành cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây theo chiều từ nút giao An Phú đi nút giao Võ Chí Công để phục vụ khám nghiệm.



Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.