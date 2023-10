TP.HCM phát động “60 ngày đêm” để giải ngân đầu tư công

Phiên họp tình hình kinh tế xã hội TP.HCM tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2023

Chiều 30/10, TP.HCM đã tổ chức phiên họp tình hình kinh tế xã hội TP.HCM tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2023. Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2023, thành phố duy trì đà tăng trưởng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp và sức mua trong nước, đảm bảo cung cầu hàng hóa, duy trì ổn định hoạt động ngân hàng.

Theo chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi điều đáng mừng là tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm tiếp tục ổn định, kinh tế có tăng trưởng và cải thiện dần. Các chỉ số về sản xuất công nghiệp, doanh thu thương mại, du lịch, đầu tư nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp tuy chưa cao nhưng có sự cải thiện, kể cả lĩnh vực khó khăn nhất là xuất nhập khẩu.

Bên cạnh những điểm sáng nêu trên, ông Mãi đánh giá, việc phục hồi kinh tế của thành phố vẫn còn chậm với một vài chỉ số chưa đạt như kỳ vọng trong lĩnh vực xuất khẩu, FDI, tín dụng. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh vấn đề giải ngân đầu tư công đang chậm và thấp. Đến nay, TP.HCM có 479 dự án giải ngân trên 95% nhưng không lớn, chỉ hơn 1.100 tỷ đồng; cùng 320 dự án đã giải ngân trên 100%.

“Về mặt chỉ tiêu là phấn đấu đạt 95% vốn được giao và một số dự án có lý do chính đáng quyết tâm đạt không dưới 80%. Hiện còn 19 đơn vị chưa gửi cam kết tiến độ giải ngân các dự án. Chiều nay, đơn vị nào không gửi thì lập danh sách xác định rõ nguyên nhân, tiến hành xem xét, đề xuất xử lý kỷ luật nếu cố tình hay lý do chủ quan, không phê bình nữa", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Do đó, người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các chủ đầu tư tổ chức quán triệt, phân công lực lượng, rà soát thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo từng Sở, ngành, địa phương cần rà soát lại kỹ kết quả 10 tháng so với mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm.

Qua đó, tập trung quyết liệt giải quyết những tồn tại với tinh thần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023. Một số nội dung khó có thể không thực hiện như kế hoạch nhưng cần phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Trong 2 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị, cần tập trung hoàn tất các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành uỷ giao và công tác triển khai Nghị quyết của HĐND. Bên cạnh đó, tập trung tham mưu thực hiện Nghị quyết 98 với quyết tâm trong tháng 11 tới, trình Chính phủ ban hành ít nhất 2 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên; chú trọng công tác quy hoạch, hoàn thiện báo cáo quy hoạch chung toàn TP; rà soát các vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tập trung giải quyết các tồn đọng của doanh nghiệp, các vướng mắc liên quan đến dự án bất động sản; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao; sớm ra mắt và đi vào hoạt động Trung tâm chuyển đổi số và Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;…

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề cập tới là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn giao thông và nhận định thông tin tiêu cực gần đây về TP.HCM cũng liên quan đến vấn đề này. Nhắc đến vụ việc nhà xe Thành Bưởi, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đã kiểm tra và có đề xuất xử lý trên tinh thần xử lý nghiêm, không có vùng cấm, lợi ích nhóm.