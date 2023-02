Tp.HCM: Theo chân nhà đầu tư tìm mua hàng “ngộp” bất động sản

Đất ở khu vực nào đang giảm giá?

Ghi nhận cho thấy, các khu vực như Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè giá đất có hiện tượng chững lại hoặc giảm nhẹ so với đầu năm 2022. Đây cũng là các khu vực chịu tác động của các thông tin hạ tầng, quy hoạch rõ nét nhất thời gian qua. Khi các yếu tố quy hoạch chưa hiện rõ, đồng nghĩa với các hoạt động đầu tư mua bán tại đây có phần chậm nhịp.

Một số lô đất mặt tiền biển diện tích lớn khoảng 2.000m2 tại khu vực Cần Giờ giảm từ 40-42 tỉ đồng xuống 35-36 tỉ đồng. Trong khi nhiều lô đất nền thổ cư có diện tích từ 100 - 200m2 đang giảm giá từ 10 - 15% so với đầu năm 2022.

Giá đất tại nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn huyện Cần Giờ như Tắc Xuất, Lương Văn Nho của thị trấn Cần Thạnh có giá từ 38 - 50 triệu đồng/m2 vào đầu năm 2022. Hiện nay đã giảm còn khoảng 31 - 40 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại huyện Củ Chi, mức giá đất nền thổ cư ghi nhận giảm từ 10-15% so với đầu năm 2022. Một số lô đất với diện tích lớn từ 1000- 2.000m2 hiện được rao bán từ trên dưới 14 triệu đồng/m2, mức này đã giảm 1-2 triệu so với đầu năm 2022.

Nhiều nhà đầu tư vẫn lời trên tài sản bán ra. Ảnh: Bảo Anh

Tuy vậy, mức giảm giá này ghi nhận ở sự thương lượng là chính. Trong khi nhà đầu tư chưa chịu bán lỗ trên tài sản. Nhiều mảnh đất được rao bán nhưng chưa có người mua đều được người bán giữ lại chờ tiếp cơ hội. Thị trường không ghi nhận trường hợp giảm sâu từ 30-50%.

Ghi nhận tại một số tỉnh lân cận Tp.HCM như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận… đất nền ghi nhận xuống giá từ 5-15% so với giai đoạn giữa năm 2022. Mức giá xuống chủ yếu ở các mảnh đất bên trong, đường nhỏ. Trong khi đất tại mặt tiền hoặc đường lớn giá vẫn giữ, thậm chí nhích nhẹ.

Theo chia sẻ của một môi giới tại Bình Thuận, hiện tại các mảnh đất nông nghiệp nhà đầu tư gửi lại bán, giá vẫn giữ so với thời điểm giữa năm 2022. Nhưng đã tăng khoảng 20-30% so với thời điểm nhà đầu tư mua vào. Có một số mảnh đất rao bán ngang giá mua hoặc giảm nhẹ khoảng 10% để nhà đầu tư rút vốn về. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều.

Về giao dịch, thị trường đất nền khu ven Tp.HCM và các tỉnh lân cận ghi nhận chậm nhịp từ thời điểm giữa năm 2022 đến nay. Nhiều nhà đầu tư muốn bán ra cũng không dễ lúc này. Riêng một số mảnh đất có vị trí mặt tiền biển, giá tốt được nhà đầu tư “tay to” tìm kiếm và thương lượng giá. Tuy nhiên, hoạt động cũng diễn ra khá cầm chừng.

“Mỏi mắt” tìm đất giá 2 tỉ đồng

Ngược với thị trường khu Tây và một số tỉnh lân cận Tp.HCM, đất nền khu Đông TP lại ghi nhận mức tăng giá nhẹ trên dưới 5% so với giai đoạn tháng 4/2022. Đây cũng là khu vực phân khúc đất nền gần như không xảy ra tình trạng hạ giá, giảm giá.

Mảnh đất diện tích 60m2 tại khu vực P.Long Trường, Tp.Thủ Đức, có vị trí gần mặt tiền đường lớn đang rao bán với giá 5.6 tỉ đồng/nền. Mức này đã tăng gần 200 triệu đồng so với đầu năm 2022.

Hay, nền đất thổ cư diện tích hơn 50m2 tại khu vực P.Long Phước hiện có giá dao động từ 2.3-2.4 tỉ đồng/nền. Mức này tuy có giảm nhẹ so với giữa năm 2022 nhưng đã tăng khoảng 10-15% so với giữa năm 2021. Hiện các chủ đất giữ mức giá này. Do có lợi thế cư dân ở thực về sinh sống, nguồn cung mới khan hiếm nên hầu hết các nền đất thổ cư tại khu Đông Tp.HCM đều không có chiến lược giảm giá trong suốt quý qua.

Đất nền khu Đông Tp.HCM vẫn âm thầm tăng giá. Các thông tin bán cắt lỗ chỉ diễn ra ở một số nhà đầu tư, sản phẩm. Ảnh: Bảo Anh

Nhiều thông tin giảm giá trên thị trường thứ cấp hoặc rao bán hàng ngộp xuất hiện thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để tìm nền đất thổ cư giá 2 tỉ đồng tại khu vực này gần như không có. Tìm được nguồn hàng ngộp thực sự lại càng khó hơn. Nếu cách đây vài năm, có tài chính khoảng 2 tỉ đồng, người mua có nhiều sự lựa chọn đất nền tại khu Đông Tp.HCM. Hiện tại, ngay cả các nền đất trong hẻm sâu cũng không còn giá này. Điều này cho thấy, mức độ tăng giá đất nền tại khu vực này đã cao nhiều lần sau các đợt sóng. Như vậy, thị trường hiện nay xuất hiện các thông tin rao bán cắt lỗ hay giảm giá đất nền thực tế chỉ là cắt mức lãi của nhà đầu tư.

Một môi giới đang ngồi trực tại dự án khu dân cư thuộc khu Đông Tp.HCM cho biết giá đất nền chưa có dấu hiệu đi xuống, nhất là đất dự án. Với những nền đất có sổ đầy đủ toạ lạc trên địa bàn Tp.HCM mức giá vẫn âm thầm tăng, mặc dù thanh khoản chậm. Những nền đất có vị trí gần mặt tiền buôn bán sầm uất hay ở các khu vực dân cư đồng bộ, giá vẫn chiều hướng gia tăng.

“Hiện, thị trường cũng không có hàng ngộp giảm giá sâu. Nhà đầu tư vẫn đang cố gồng tài sản là chính. Người bán không giảm giá sâu còn người mua lại chờ giá giảm mạnh”, môi giới này chia sẻ.

Ghi nhận cho thấy, đất nền và nhà phố tại Tp.Biên Hoà (Đồng Nai) cũng không có hiện tượng xuống giá. Thậm chí khu vực này, giá BĐS “ngang ngửa” các quận khu Đông Tp.HCM. Dù thị trường biến động suốt những năm qua nhưng nhờ lợi thế cư dân đông đúc, kết nối gần với Tp.HCM nên nhà đất khu vực này vẫn biến động tăng giá. Tuy nhiên, mức độ tăng hiện tại chậm hơn so với giai đoạn trước. Đây cũng là khu vực rất khó khăn để tìm kiếm nền đất vị trí đẹp gần trung tâm với mức giá 2-2.5 tỉ đồng.