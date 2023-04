TPHCM: Xuất hiện chủ đầu tư tung chính sách cam kết cho thuê “khủng” ngang giá thuê tại quận 1

Mới đây, thông tin phân khu SOHO – khu nhà phố thương mại đầu tiên mở bán tại The Global City (Thủ Đức, TPHCM) công bố chính sách cam kết cho thuê lên đến 150 triệu đồng/ tháng khiến xôn xao dư luận.

Được biết, The Global City do Masterise Homes phát triển, với quy mô lên đến 117,4 ha nằm tại trung tâm thành phố Thủ Đức đây là dự án trọng điểm của trung tâm mới thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hồi sức sau hàng loạt chính sách gỡ vướng cho bất động sản của Chính phủ, Masterise Homes đã chính thức mở bán số lượng giới hạn 50 căn nhà phố của dự án này với chính sách bán hàng đột phá khi “Cam kết cho thuê với mức giá ngang bằng quận 1”.

Điều này đồng nghĩa với việc, khách mua căn hộ nhà phố SOHO ở thời điểm hiện tại sẽ được hưởng chính sách cam kết cho thuê với mức từ lên đến 150 triệu mỗi tháng, tương đương với mức giá cho thuê với các căn nhà phố tại trung tâm quận 1.

Lý giải lý do áp dụng chính sách này, đại diện Masterise Homes cho biết thực tế mức giá thuê của các căn nhà phố, shophouse thuộc những khu đô thị, dự án đông dân cư ở phường An Phú, TP.Thủ Đức có thể lên đến mức 100 – 150 triệu/tháng khi quy mô dân cư tại The Global City 37.000 người cùng với 192.000 lượt du khách vãng lai mỗi dịp cuối tuần tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, và các hoạt động lễ hội diễn ra thường xuyên.

"Khách thuê chính của các căn biệt thự, liền kề này sẽ là các thương hiệu nổi tiếng tại Singapore. Hiện Masterise Homes cùng đối tác Druce ký kết hợp tác với nhiều thương hiệu ẩm thực, đồ uống và các lĩnh vực bán lẻ tại Singapore", đại diện Masterise Homes tiết lộ.

Với chính sách bán cho thuê lại lên đến 150 triệu tháng, Masterise Homes cho biết nhiều đơn hàng sỉ đã được chốt chỉ ngay trong ngày giới thiệu các căn nhà phốThe Global City. Được biết, cuối năm 2023 phân khu SOHO sẽ bàn giao đến khách hàng. Cùng với chính sách cam kết cho thuê, Masterise Homes cũng đưa ra gói tài chính hỗ trợ ân hạn cả gốc và lãi lên tới 24 tháng.

Thực tế, trong giai đoạn thị trường bất động sản vừa “hồi sức” sau chặng đường khó khăn nhiều dự án có chính sách bán hàng tốt, có lợi cho người mua đang hút rất mạnh sự quan tâm và dòng tiền của nhà đầu tư. Nếu như ở TPHCM Global City là điển hình nổi bật thì tại Hà Nội Vinhomes Ocean Park 2 cũng là một trong những dự án đang hút sự quan tâm với chính sách khủng của chủ đầu tư.

Cụ thể, các căn hộ có diện tích trên 90m2 tại Vinhomes Ocean Park 2 được chủ đầu tư cam kết cho thuê đến 36-60 triệu đồng/tháng, căn hộ từ 60-90m2 là 30-50 triệu đồng/tháng. Chính sách bán hàng đột phá này đã giúp thanh khoản chung cư tại dự án này vẫn có kết quả khả quan lên đến cả trăm căn hộ/tuần trong bối cảnh thị trường khó khăn.

Trước đó, Đất Xanh Miền Bắc cũng vừa mới công bố chính sách dành cho khách hàng mua căn hộ tại dự án Tecco Garden (Thanh Trì, Hà Nội). Ngoài chính sách hỗ trợ về tài chính đơn vị môi giới này còn công bố chính sách "khủng" khi cam kết sẽ mua lại nguyên giá và chịu toàn bộ chi phí chuyển nhượng trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng chi trả lãi ngân hàng hoặc không hài lòng về căn hộ. Với chính sách này, dự án Tecco cũng đã ghi nhận thanh khoản 68 căn hộ trong tháng 2-3 vừa qua.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường đang hồi sức, những chính sách bán hàng khủng được xem là “liều thuốc bổ” giúp vực dậy thanh khoản. Theo ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đây cũng là thời điểm tốt nhất để khách hàng, nhà đầu tư mua được sản phẩm tốt với mức giá thấp. Nếu khi thị trường đã vào guồng tăng trưởng, sẽ không thể có những chính sách tốt như hiện tại.

Theo dự báo của ông Đính, thị trường sẽ bắt đầu tốt lên từ quý 2, và đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh vào giai đoạn cuối năm 2023. “Trong bối cảnh nguồn cung vẫn khan hiếm, chi phí đầu vào liên tục gia tăng và nguồn cầu vẫn mạnh, giá bất động sản sẽ tiếp tục đi lên xét trong cả ngắn và dài hạn”, ông Đính khẳng định.