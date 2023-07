TPHCM: Xuất hiện loạt bất động sản ngân hàng sắp thanh lý, cần bán gấp

Càng bước vào giai đoạn quý 2, quý 3 năm 2023, tình trạng bất động sản rao bán lỗ ngày càng nhiều. Tại quận 9 – khu vực trước đến nay ít diễn ra tình trạng bán tháo, cắt lỗ nhà đất thì hiện nay xuất hiện rất nhiều, với các lý do khác nhau.

Từ đầu năm đến nay, khu vực này liên tục có thông tin hàng ngộp, giảm giá. Bán cắt lỗ do nợ ngân hàng, do mất việc… hiện nay, thông tin cắt lỗ sâu vì ngân hàng sắp thanh lý lại xuất hiện đồng loạt trên các tin rao bán của môi giới. Các mảnh đất, căn nhà rao bán gấp, giá giảm mạnh do ngân hàng sắp phát mãi.

Các thông tin rao của môi giới như: “ Mảnh đất mặt tiền, khu dân cư hiện hữu giá ngộp thở giảm mạnh từ 3,5 tỉ đồng xuống còn 2,6 tỉ. Liên hệ… mang tiền cọc cứu chủ…”

Hay: “ Nắm chủ bán gấp lô đất đường 6, Long Trường, quận 9 từ 3,1 tỉ xuống còn 2,8 tỉ do ngân hàng sắp phát mãi. Liên hệ… cọc gấp”

“ Nhanh cọc gấp! 6,2 tỉ xuống còn 5 tỉ, bán luôn. Chủ nhà đang rất ngộp, ngân hàng sắp thanh lý. Nhà một trệt hai lầu, 4 pn, 3wc… hướng Tây Nam. Giá lỗ mạnh khách ơi. LH ngay, xem nhà cọc gấp…”

Chưa kể, hàng loạt thông tin bán lỗ với rất nhiều lý do khác nhau như ngộp ngân hàng, khách cần tiền gấp kinh doanh…Mức giảm giá đang có dấu hiệu tăng dần từ 20 lên 30%-40%. Thậm chí, có sản phẩm giảm giá một nửa so với giá thị trường với mục đích ra hàng nhanh.

Gần đây, khá nhiều bất động sản khu vực quận 9 rao bán gấp với lý do ngân hàng sắp phát mãi. Đó có thể là thông tin thực hoặc là một lý do để môi giới rao bán sản phẩm ngộp. Tuy vậy, điều này cho thấy, sức tài chính của nhiều chủ đất/chủ nhà đã yếu đi rõ nét. Giá cắt lỗ tăng lên theo tuần/tháng thể hiện nhiều người thực sự không thể gồng, chờ thêm thị trường.

Do không có tiền trả gốc – lãi ngân hàng, nhiều tài sản của nhà đầu tư như căn nhà phố, biệt thự, mảnh đất…trở thành hàng thanh lý của ngân hàng. Nhiều người gửi môi giới rao bán gấp trước khi ngân hàng thu hồi.

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản cũng liên tục xuất hiện thông tin các ngân hàng rao bán tài sản là bất động sản để thu hồi nợ. Mới đây, ngân hàng Viettinbank rao bán 400 tài sản bất động sản trên cả nước, cho thấy, rất nhiều nhà đầu tư không thể cầm cự tài sản, chấp nhận “gán nợ” cho ngân hàng.

Thực tế, không phải quận 9, các khu vực ven Tp.HCM như huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh hoặc các tỉnh lân cận, làn sóng cắt lỗ hoặc cần bán gấp bất động sản do ngân hàng siết nợ diễn ra ngày càng nhiều. Trong đó, tài sản cắt lỗ chủ yếu đến từ phân khúc đất nền hoặc nhà phố, biệt thự trong các khu đô thị.

Nhóm nhà đầu tư này thường sử dụng vốn vay ngân hàng với tỉ lệ lớn. Đến khi không thể gồng hoặc rao bán hoặc để ngân hàng phát mãi. Có trường hợp rao bán mãi không được, đành chấp nhận “trả lại” cho ngân hàng.

Trong báo cáo mới đây của các đơn vị nghiên cứu đều chỉ ra, thị trường đang ghi nhận sự giảm giá ở một số phân khúc mang tính chất đầu cơ. Trong đó, đất nền ghi nhận giảm 10-30%, tùy sản phẩm, vị trí. Dấu hiệu giảm giá và bán cắt lỗ sẽ còn tiếp diễn từ nay đến thời điểm cuối năm. Mặc dù đã có những tín hiệu phục hồi, tuy nhiên để giá bật tăng trở lại, theo những người trong cuộc sẽ cần thời gian lâu hơn.