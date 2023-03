TPS: Thời điểm phù hợp để tích lũy cổ phiếu có nội tại tốt, VN-Index có thể lên 1.070 điểm trong kịch bản tích cực nhất

Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá áp lực bán nhanh chóng gia tăng khi thị trường bước vào tháng 2 và kéo VN-Index điều chỉnh trở lại sau khi phục hồi hơn 27% từ đáy tháng 11/2022. Nhịp sụt giảm của thị trường Việt Nam diễn ra cùng đà lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ và một số nước châu Á như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... Có thể thấy, số liệu việc làm tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi CPI và PCE vẫn duy trì ở mức cao đã dập tắt hi vọng về việc FED sẽ nhanh chóng đảo ngược chính sách, thay vào đó là quan ngại về chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ vượt 5% trong thời gian tới.

Bước sang tháng 3/2022, TPS cho rằng nhịp điều chỉnh sẽ chững lại khi chỉ số lùi dần về mức hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm. Lực mua bắt đáy tại ngưỡng cản này kỳ vọng sẽ được kích hoạt trở lại giúp đảo chiều xu hướng giảm trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, rủi ro về các cú sốc thông tin là khó có thể xảy ra cùng đòn bẩy đã không còn ở mức cao sau sự kiện "call-margin", dư nợ cho vay quý 4/2022 giảm mạnh 29% so với quý trước đó đẻ rơi về mức thấp nhất trong 6 quý trở lại đây. Do đó, vùng giá 1.000 điểm tương đương mức chiết khấu khoảng 10% so với mức đỉnh trong năm 2023 sẽ đủ hấp dẫn cho vị thế mua mới của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Đặc biệt, TPS cho rằng định giá thị trường vẫn đang ở vùng hấp dẫn, P/E trailing của VN-Index hiện ở quanh mức 11,5 lần, thấp hơn rất nhiều so với mức P/E trung bình 5 năm là 16 lần. Cho cả năm 2023, tăng trưởng EPS của toàn thị trường dự kiến khoảng 13% và mức P/E forward định giá hiện tại chỉ tương đương 10,x lần. Bên cạnh đó, khi so với các quốc gia trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang hết sức hấp dẫn với P/E forward 2023 ở mức thấp nhưng lại có mức ROE thuộc nhóm cao nhất.

Chính vì vậy, TPS đánh giá đây là thời điểm hợp lý để tích lũy những cổ phiếu có nội tại tốt hoặc kết quả kinh doanh vẫn đạt mức ổn định trong năm 2023.

Dựa trên kỳ vọng này, TPS đưa ra 3 kịch bản cho thị trường trong tháng 3. Trong kịch bản tích cực, VN -Index sẽ phá vỡ kênh giá hướng xuống để một lần nữa hướng lên mức 1.120 điểm. Trong kịch bản trung lập, VN-Index sẽ biến động đi ngang trong kênh giá hướng xuống với cận trên là vùng giá quanh mức 1.070 điểm và cận dưới là vùng giá quanh 1.000 điểm. Ở kịch bản tiêu cực, nếu lực mua quanh ngưỡng 1.000 điểm không đủ để hấp thụ toàn bộ áp lực bán, TPS dự báo VN-Index sẽ nhanh chóng rơi về vùng mức giá mục tiêu tại mức 900 điểm.

Tuy nhiên, hiện thị trường đã thiếu dòng tiền dẫn dắt. Thanh khoản VN-Index trong tháng 2 tiếp tục phá đáy và là mức thấp nhất kể từ năm 2021. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự thận trọng của dòng tiền khối ngoại, cộng thêm việc dòng tiền từ đòn bẩy sụt giảm trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay vẫn ở mức cao. Song, TPS vẫn kỳ vọng dòng tiền của các ETF sẽ được cải thiện trong tháng 3 nhờ vào 2 cú hích. Đầu tiên là việc VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ thay đổi chỉ số tham chiếu sang MarketVector Vietnam Local Index, qua đó tăng tỷ trọng của Việt Nam lên 100%, tương đương với khoảng hơn 100 triệu USD sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ hai, vào ngày 2/3 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND với chỉ số tham chiếu là VN Diamond. Sự kiện này cho thấy ETF vẫn sẽ là xu hướng đầu tư được các tổ chức quan tâm trong thời gian tới.