TP.Tân An sở hữu Aeon Mall đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chỉ sau hơn 2 tháng khởi công, trung tâm thương mại Aeon đã hình thành những hình ảnh đầu tiên. Toạ lạc ngay góc ngã tư trục đường lớn QL1A và Hùng Vương nối dài thuộc phường 6 TP.Tân An, đây là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn Aeon Mall tại Việt Nam. Với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 21.000m2. Mục tiêu đầu tư trở thành trung tâm thương mại hiện đại bao gồm các tiện ích: khu mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí...,dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2025.

Được biết, Aeon Mall Tân An là bước đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc triển hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Aeon tại thị trường trọng điểm thứ 2 (Việt Nam) chỉ sau Nhật Bản. Dự án hứa hẹn sẽ là nơi khách hàng được trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại, sản phẩm dịch vụ đa dạng, không gian gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Dự án khi đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo ra gần 600 cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

TP.Tân An cũng là nơi có vị trí đắc địa, chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh chừng hơn 1 giờ di chuyển, có các trục đường lớn chạy qua như QL1A, tuyến cao tốc Trung Lương - Cần Thơ... và tuyến đường thuỷ Vàm Cỏ Tây. Thời gian qua, việc nâng cấp hạ tầng liên vùng cũng tạo ấn tượng mạnh như đường Vành đai TP.Tân An, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây...

Có thể nói, TP.Tân An hội tụ đầy đủ yếu tố thuận lợi đáp ứng nhu cầu cao của người dân. Aeon Mall hình thành, là mảnh ghép hoàn thiện của bộ mặt TP.Tân An cũng như tỉnh Long An.

Nằm liền kề Aeon Mall Tân An, chỉ cách chừng 500m, khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển đang chiếm sóng quan tâm của khách hàng. Việc liền kề đại trung tâm thương mại không chỉ được hưởng trọn tiện ích mà còn tăng giá trị bất động sản.

Nơi đây sẽ trở thành điểm đón làn sống di cư của người dân trong thời gian tới.

La Villa Green City được xây dựng hoàn thiện, không gian sống thân thiện môi trường, đã hình thành cộng đồng cư dân sinh sống và kinh doanh nhộn nhịp.

"Chúng tôi rất hài lòng với không gian sống tại La Villa, sở hữu một căn nhà nhưng nhận về nhiều hơn mong đợi. Chúng tôi vừa ở, vừa kinh doanh, trong hơn 3 năm qua, quy mô quán đã mở rộng lên rất nhiều, lượng khách ổn định. Với việc Aeon Mall đang xây dựng sát nhà, tôi càng tin vào tiềm năng của La Villa trong thời gian tới", anh Duy Anh, cư dân tại La Villa chia sẻ.

Từ khảo sát thực tế, hầu hết các cư dân đang sống tại khu đô thị đều có hoạt động kinh doanh ngay tại nhà, lợi thế là 100% nhà phố La Villa có mặt tiền đường nội khu lớn.

Bên cạnh tiện ích nội và ngoại khu thì không gian xanh, cũng là yếu tố thu hút khách hàng lựa chọn La Villa.

Hiện nay, để sở hữu nhà phố La Villa khách hàng chỉ cần thanh toán trước 800 triệu là nhận nhà ngay. Với chính sách tặng vàng lên đến 22 chỉ, cũng là cơ hội tốt giúp khách hàng tối ưu dòng tiền vào thời điểm này.

