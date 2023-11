Trả gần 6 triệu cho bữa sáng đơn sơ, chàng trai nhận về trải nghiệm cay đắng: Quyết tâm xây khách sạn hạng sang ở Dubai để "phục thù"

Cựu thành viên ban nhạc Take That cho biết kế hoạch khu nghỉ dưỡng của anh đang được tiến hành.

Robbie Williams giải thích rằng, ý tưởng này xuất hiện sau khi anh phải trả 240 USD (tương đương 5,84 triệu đồng) cho một bữa sáng cơ bản khi lưu trú tại khách sạn ở Las Vegas.

Quyết xây khách sạn vì bữa sáng quá đắt

Trong lần xuất hiện trên podcast "Brydon &", Robbie Williams cũng cho biết thêm đang xây dựng khách sạn 700 phòng ở Dubai. Anh đã lên kế hoạch này trong đầu và hình dung ra diện mạo của nơi lưu trú này.

Giọng ca 49 tuổi cho biết, anh tỉnh dậy trong khách sạn Wynn và dùng bữa sáng 240 USD tại đây. Các món được phục vụ bao gồm 2 bánh sừng bò, một bát ngũ cốc cùng cốc cà phê.

Wynn Las Vegas là khu nghỉ dưỡng 5 sao lớn nhất thế giới theo số phòng, Business Insider đưa tin năm 2020. Ảnh: Vegas Means Business.

"Tôi thật sự tức giận và muốn xây khách sạn của riêng mình. Đó là suy nghĩ xuất phát từ sự tức giận do bữa sáng này quá đắt. Tủ đồ nhỏ trong phòng cũng tính phí tất cả mọi thứ", anh bày tỏ.

Ca sĩ người Anh tiếp tục: "Ý tưởng này đã thắp lên ngọn lửa tham vọng trong tôi.

Tôi không làm việc này vì tiền bạc, nhưng nếu có lợi nhuận thì quá tốt. Đó là sự hài lòng khi làm điều gì đó sáng tạo, giúp giải phóng tâm trí và xem những gì chúng tôi có khả năng làm được".

Phòng King ở vị trí góc với tầm nhìn toàn cảnh, hiện có giá 642 USD (tương đương 15,6 triệu đồng) cho một đêm cư trú. Ảnh: Wynn Las Vegas.

Ca sĩ triệu phú có nhiều bất động sản xa hoa

Robbie Williams có sự nghiệp solo thành công khi là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, diễn viên và nhà soạn nhạc có ảnh hưởng nhất ở Anh.

Robbie Williams đã hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc hơn 30 năm và từng là thành viên Take That (tham gia năm 16 tuổi). Đáng chú ý, anh là người thành công nhất sau khi ban nhạc tan rã.

Năm 2002, anh ký hợp đồng với hãng thu âm EMI giá 80 triệu bảng Anh (tương đương 2.392 tỷ đồng) cho 6 album tiếp theo, mang lại danh hiệu hợp đồng thu âm lớn nhất lịch sử âm nhạc Anh.

Theo Marca, ước tính khối tài sản của Robbie Williams trị giá khoảng 300 triệu USD (tương đương 7.312 tỷ đồng).

Robbie Williams có sự nghiệp solo thành công nhất hậu ban nhạc tan rã. Ảnh: People.

Trong những năm qua, Robbie Williams đã tham gia vào` một số dự án ngoài việc thu âm âm nhạc được cho là đã khiến số dư ngân hàng của anh tăng vọt.

Năm 2005, anh lồng tiếng cho nhân vật Dougal trong bộ phim chuyển thể từ The Magic Roundabout. Anh phát hành nhiều cuốn sách. Ngoài ra, Robbie Williams tham gia chương trình "The X Factor" với tư cách giám khảo cùng với vợ mình là Ayda Field.

Giọng ca sinh năm 1974 còn có trò chơi điện tử karaoke của riêng mình. Anh cũng thu âm bài hát "It's Only Us" cho trò chơi điện tử FIFA năm 1999.

Danh mục tài sản của Robbie Williams trong những năm qua rất phong phú. Vào năm 2021, anh đã bán 3 bất động sản của mình. Chúng bao gồm ngôi nhà trị giá 6,75 triệu bảng (hơn 201 tỷ đồng) ở Wiltshire (Anh), một bất động sản ở Thuỵ Sĩ với giá 24 triệu bảng (hơn 717 tỷ đồng) và dinh thự ở Beverly Hills (Mỹ) giá 38,2 triệu bảng (tương đương 1.142 tỷ đồng).

Truyền thông đưa tin, rapper Drake là người mua bởi bất động sản ở Beverly Hills từ tay Robbie Williams. Ảnh: Mansion Global.

Sau đó, anh cùng vợ Ayda mua bất động sản mới ở Beverly Hills với giá 38,9 triệu bảng. Robbie Williams cũng có một ngôi nhà ở phía Tây London, mua năm 2014 với giá 17,5 triệu bảng (hơn 523 tỷ đồng).

