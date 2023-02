Trái cau cho thu nhập cao nhưng chỉ nên trồng xen canh

Hiện nay, trái cau thương phẩm ở vùng ĐBSCL tăng giá trở lại, do nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo, dược liệu... Trái cau (loại vú bò) giá trên 15.000 đồng/kg, các loại cau khác giá từ 10.000 – 12.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá trái cau tăng gần 10.000 đồng/kg và nếu so với cây dừa, cây cau đang mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Do dễ trồng, năng suất cao và có lãi nên gần đây nhiều nông dân ở các địa phương vùng ĐBSCL như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng... mua giống trồng thêm diện tích cây cau.

Ông Nguyễn Ngọc Tần, nông dân xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) có nguồn thu nhập ổn định nhờ trồng cây cau xen với cây bưởi da xanh.

Tuy nhiên theo các ngành chức năng, đầu ra trái cau chưa ổn định, chủ yếu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang duy nhất thị trường Trung Quốc, nên nhà vườn không vội mở rộng diện tích, chỉ nên trồng xen canh với các loại cây ăn trái khác, để tránh rủi ro và cho kinh tế cộng hưởng.



Ông Nguyễn Ngọc Tần, nông dân ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang những năm qua trồng cây cau vú bò, xen với canh cây bưởi da xanh trên diện tích gần 7.000m2 đất đã cho kinh tế cộng hưởng và không bị rủi ro khi giá cau sụt giảm. Ông Tần cho biết, giá cau 15.000 đồng/kg so với cây dừa thu nhập cao hơn nhiều. Nhưng không nên trồng cau chuyên canh, mà nên trồng xen canh vì cây cau không ăn đất và ăn phân nhiều.

“Trồng cau nên trồng xen với cây trồng khác và trồng theo ranh, ví dụ như trồng hàng cau xen hàng dừa hay hàng bưởi hoặc tận dụng những diện tích đất trống sẽ trồng xen vào cây khác để có thêm thu nhập và tránh rủi ro. Như vườn của gia đình trồng bưởi xen cau, khi cây bưởi cho trái sẽ không quá lo lắng về thu nhập của cây cau”, ông Tần khuyến cáo./.