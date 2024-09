Trải nghiệm của du học sinh Việt Nam khi bão Bebinca tấn công Thượng Hải: Bầu trời chuyển sang màu hồng một cách kỳ lạ, liên tục nhận tin nhắn cảnh báo vì cơn bão gần trăm năm mới có một lần

Sau 1 năm du học tại Thượng Hải, tôi chưa từng trải qua ngày nào có thời tiết quá khó chịu. Thành phố này có khí hậu khá ôn hòa, mỗi năm có khoảng 80 ngày mưa và 2-3 ngày có tuyết rơi rải rác (tùy khu vực). Tuy nhiên, sau kì nghỉ hè tại Việt Nam và trở về Thượng Hải để tiếp tục học, tôi đã được tận mắt chứng kiến đợt đổ bộ của bão Bebinca.

Bão Bebinca là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ Thượng Hải kể từ năm 1949.

Ban đầu, tôi không biết gì về sức mạnh của bão Bebinca khi nó bắt đầu hình thành trên biển. Tuy nhiên, từ ngày 14/9, tôi bắt đầu nhận được tin nhắn của văn phòng ban chỉ huy chống lũ của thành phố rằng: “Bão Bebinca sắp đổ bộ, hạn chế ra ngoài, lái xe cẩn thận, nên tránh vùng ngập nước, nên quan sát và tránh vật rơi từ trên cao, hạn chế thương vong. Nhà nhà quan tâm chống bão, nhà nhà biết cách chống bão, nhà nhà tham gia chống bão”.

Chiều tối ngày 15/9, không khí “chống bão” thực sự hiện hữu hơn khi bầu trời Thượng Hải chuyển sang màu hồng. Mạng xã hội Trung Quốc khi đó liên tục chia sẻ những bức hình hiếm về cảnh tượng cả Thượng Hải ngập trong màu sắc lạ.

Bầu trời màu tím kì lạ tại Thượng Hải.

Giáo viên của tôi từ kì trước còn nhắn tin trong nhóm lớp, đề nghị các bạn sinh viên hạn chế ra ngoài nếu không quá cần thiết. Trường học thông báo rằng các cửa tiệm bán hàng tiện lợi ở kí túc xá sẽ nghỉ từ 21h tối, ai cần mua đồ nên đi sớm.

Đến lúc này, tôi cũng có chút hồi hộp, tuy nhiên cho tới nửa đêm vẫn không thấy một giọt mưa nào.

Tôi bật ứng dụng theo dõi vị trí tâm bão mới phát hiện ra bão khi đó vẫn ở ngoài biển, chưa tiến vào đất liền. Biết nơi tôi ở sắp có bão, mọi người ở Việt Nam nhắn tin hỏi han, cũng khuyên tôi nên tích trữ đồ ăn, lấy thêm mấy xô nước sạch, sạc tất cả các thiết bị điện trước khi bão tới.

Quả nhiên, sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc, mưa và gió đã bắt đầu đổ bộ Thượng Hải. Tới tầm 9h sáng, khi tôi lên sân thượng kiểm tra, mưa vẫn chưa nặng hạt, nhưng có thể nghe rõ tiếng gió rít. Khoảng 1 tiếng sau, bão mạnh lên trông thấy. Đài khí tượng cho biết bão có sức gió lên tới 151km/h. Từng đợt mưa quất mạnh xuống mặt đất. Hai giá phơi quần áo của chủ nhà bị đánh ngã, mặc dù mỗi giá đều có hai bình nước 5kg buộc dưới chân.

Giá phơi quần áo bị gió quật ngã.

Ở trong phòng, chúng tôi bảo nhau nấu cơm ăn sớm. Tuy nhiên, khi cơm mới chín một nửa thì… mất điện. Nguồn sáng duy nhất là từ mặt trời và đèn khẩn cấp ở hành lang. Không còn cách nào khác, tôi và bạn cùng phòng lấy đồ khô và một số đồ trong tủ lạnh ra ăn.

Tòa nhà mất điện, chỉ còn đèn khẩn cấp chiếu sáng hành lang.

Theo tin tức tôi đọc được, có một đường dây nóng của thành phố để báo về tình trạng mất điện, nếu mất ở đâu sẽ có người tới tận nơi để khắc phục. Trong suốt thời gian tôi ở đây, chưa bao giờ thấy Thượng Hải mất điện. Có lẽ đây là lần đầu tiên và tôi cũng hi vọng là lần cuối cùng gặp phải tình huống này.

Trong lúc bão vẫn gầm rú ngoài cửa sổ, chúng tôi đọc sách và theo dõi tin tức trên các mạng xã hội. Trên ứng dụng Douyin (Tiktok phiên bản Trung Quốc), tin tức về bão Bebinca trở thành xu hướng với hàng trăm video khác nhau: xe tải bị gió đánh ngã trên cầu, trạm điện nổ, tường nhà bị bong từng mảng lớn, gió thổi bay người, xé toạc cửa sổ kính của chung cư…

Trên một trang thông tin khác, tôi đọc được tình hình các khu vực ở Thượng Hải có nhiều cây bị đổ, xe ô tô bẹp vì cây rơi trúng. Ngoài đường, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương lướt qua. Các bức ảnh trên mạng làm tôi nhớ lại trận bão Yagi vài ngày trước cũng khiến miền Bắc Việt Nam chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề.

Dù vậy, chưa tới 5 tiếng sau, mưa đã bắt đầu ngớt. Tôi kiểm tra trên ứng dụng thời tiết và thấy rằng cơn bão đã di chuyển sâu vào đất liền, tiếp cận Tô Châu. Khoảng một giờ đồng hồ sau khi ngớt bão, khu vực của tôi đã có điện trở lại.

Tôi cảm thấy may mắn vì bão không kéo dài. Dù sao, có thể thấy rằng thiệt hại do bão Bebinca gây ra là không nhỏ. Tôi hi vọng người dân tại đây đều an toàn và bình an trước trận bão lịch sử này.