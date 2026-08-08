Trải nghiệm giải pháp nội thất tại không gian mới của DBHomes

Khi đầu tư hàng tỷ đồng cho một căn nhà, phần lớn gia chủ đều dành nhiều thời gian tìm hiểu phong cách thiết kế, hình ảnh tham khảo hay các xu hướng nội thất mới. Trên thực tế, những yếu tố quyết định trải nghiệm sống lâu dài lại nằm ở những chi tiết khó cảm nhận qua bản vẽ hay hình ảnh, từ chất lượng vật liệu, độ hoàn thiện thi công đến cảm giác sử dụng thực tế của từng không gian.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều khách hàng mong muốn được trực tiếp trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định hoàn thiện tổ ấm của mình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, DBHomes chính thức ra mắt không gian trải nghiệm vật liệu và giải pháp nội thất tại khu vực Sycamore, Bình Dương. Đây không phải là showroom nội thất theo mô hình trưng bày sản phẩm rời, mà được phát triển như một không gian thực tế để khách hàng có thể trực tiếp quan sát, cảm nhận và đánh giá chất lượng hoàn thiện của từng hạng mục nội thất.

Tại đây, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các giải pháp vật liệu, chi tiết hoàn thiện, kỹ thuật thi công và cách tổ chức không gian mà DBHomes đang ứng dụng trong các dự án nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp. Thay vì hình dung qua phối cảnh 3D, khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận màu sắc vật liệu dưới điều kiện ánh sáng thực tế, đánh giá chất lượng hoàn thiện của hệ tủ, bề mặt vật liệu hay các giải pháp tối ưu công năng cho từng không gian sống.

Theo đại diện DBHomes, việc đầu tư vào một không gian trải nghiệm thực tế xuất phát từ mong muốn giúp khách hàng có cái nhìn trực quan hơn trước khi bắt đầu hành trình thiết kế thi công nội thất. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ tư vấn đồng hành cùng gia chủ trong quá trình lựa chọn vật liệu phù hợp với ngân sách, nhu cầu sử dụng và phong cách sống của từng gia đình.

Sự hiện diện của không gian trải nghiệm tại Bình Dương cũng đánh dấu bước tiến mới của DBHomes trong việc mở rộng dịch vụ thiết kế và thi công nội thất đến cộng đồng cư dân đang sinh sống tại địa phương. Trong những năm gần đây, Bình Dương chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị quy mô lớn cùng nhu cầu ngày càng tăng về những không gian sống được đầu tư bài bản cả về công năng lẫn thẩm mỹ.

Trước đó, DBHomes đã tham gia thi công và hoàn thiện nhiều dự án nhà mẫu, không gian trải nghiệm và bất động sản cao cấp cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước. Kinh nghiệm đồng hành cùng các thương hiệu bất động sản lớn như CapitaLand Development, Gamuda Land cùng nhiều dự án tiêu biểu như Sycamore, The Fullton Edition hay Ambience đã góp phần giúp DBHomes xây dựng năng lực triển khai các không gian đáp ứng đồng thời yêu cầu về thẩm mỹ, công năng và chất lượng hoàn thiện.

Việc đưa vào hoạt động không gian trải nghiệm tại Sycamore không chỉ là một cột mốc phát triển của DBHomes, mà còn thể hiện xu hướng ngày càng rõ nét của thị trường: khách hàng không chỉ muốn nhìn thấy một bản thiết kế đẹp, mà còn mong muốn được trực tiếp trải nghiệm chất lượng của không gian sống trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

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