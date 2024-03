Trải nghiệm thượng lưu trên 'đảo tỷ phú' 877ha của ông Phạm Nhật Vượng: Toàn thú vui đẳng cấp của giới nhà giàu, 1 tiện ích Hoàng gia lần đầu có ở Việt Nam

Mới đây công ty Cổ phần Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ra mắt dự án “Thành phố Đảo Hoàng gia” - “đảo tỷ phú” Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng. Với quy mô lên đến 877 ha, tọa lạc trên đảo Vũ Yên, kết nối nội đô hiện tại của Hải Phòng với trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, nhiều người cho rằng nơi đây có địa thế “đảo trong phố” độc đáo, duy nhất trên toàn quốc.

Vị trí Vinhomes Royal Island tại Hải Phòng

Với niềm tự hào kiến tạo một không gian sống đẳng cấp với hệ thống tiện ích toàn diện, đồng bộ và đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Royal Island trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại nhằm phục vụ thú chơi đẳng cấp thượng lưu.



Sân golf 36 hố 160ha

Golf là bộ môn quen thuộc với tầng lớp thượng lưu, đặc biệt là với giới doanh nhân. Theo khảo sát của ĐH Syracuse (Mỹ), khoảng 90% CEO nằm trong danh sách Fortune 500 đều chơi golf.

Tại báo cáo về số liệu người chơi golf toàn cầu 2023 của The Royal & Ancient Golf Club of Andrews (The R&A) cho thấy số lượng người chơi có đăng ký tại Việt Nam là gần 40.000 người, trong đó 80% nam giới, 10% nữ giới và 10% là trẻ nhỏ.

Với số lượng người chơi liên tục tăng qua các năm, trong đó lượng lớn người chơi thuộc nhóm giàu và siêu giàu, việc phát triển sân golf đang có xu hướng đi kèm với các loại hình dịch vụ nghỉ dưỡng. Thậm chí, nhiều người giàu có sẵn sàng chi tiền đầu tư một nơi ở mới kế cận sân golf để thỏa mãn đam mê với bộ môn này.

Nắm bắt nhu cầu đó, Vinhomes Royal Island đã đưa bộ môn thể thao quý tộc trở thành một tiện ích và là đặc quyền dành riêng cho cư dân sinh sống tại đây.

Sân golf thuộc ‘đảo tỷ phú’ rộng 160ha, đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á (còn được gọi là Vinpearl Golf Hải Phòng). Vinpearl Golf Hải Phòng sẽ có 2 sân golf 36 lỗ mang 2 phong cách riêng biệt: sân địa hình đầm lầy tự nhiên thách thức và sân hồ với cảnh quan tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó, với hệ thống đèn chiếu sáng tại 27 hố, các golfer lựa chọn Thành phố đảo Hoàng gia làm chốn sống mới sẽ được thỏa mãn đam mê với bộ môn này 24/7 và 365 ngày trong năm.

Ngoài dịch vụ trên golf, khu vực này còn có cả clubhouse với 300 locker, nhà hàng sang trọng, phòng VIP phục vụ hội họp và khu xông hơi sang trọng.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia

Đua ngựa vốn được coi là biểu tượng của quyền thế, địa vị xã hội, là môn thể thao Hoàng gia dành cho vua chúa, giới quý tộc. Nữ hoàng Elizabeth II (Anh) yêu thích bộ môn này từ năm 3 tuổi và ở thời điểm bước sang tuổi 96, Nữ hoàng vẫn đam mê cưỡi ngựa. Hoàng gia Anh sở hữu Trường đua ngựa Ascot - nơi gặp gỡ của giới thượng lưu, tỷ phú mỗi dịp lễ hội.

Đua ngựa đòi hỏi chi phí đắt đỏ cho chi phí huấn luyện, mua ngựa, mua sắm trang thiết bị, địa điểm tập luyện, gần như chỉ những người có điều kiện tài chính tốt, sẵn sàng chi trả nghìn USD/tháng mới có thể theo đuổi bộ môn này.

Báo cáo phân tích sở thích các triệu phú trên thế giới năm 2019 của Wealth X cho thấy đua ngựa là một trong những bộ môn được yêu thích nhất của các cá nhân có thu nhập cao. Không ít gia đình tỷ phú như Bill Gates, Steve Jobs hay Michael Bloomberg đã cho các con theo đuổi bộ môn thể thao này từ nhỏ.



Đây vẫn là một bộ môn còn khá mới mẻ với người Việt, vậy nên khi thông tin về Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đã ngay lập tức thu hút sự chú ý. Tiện ích này nằm ở phân khu Royal Riverside, phía Đông Bắc đảo Vũ Yên, bao gồm các hạng mục: khu chăm sóc ngựa, khu tập luyện cho mọi cấp độ, sân đa năng biểu diễn ngựa, đường đua ngựa giải trí...

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia được giới thiệu “là nơi quy tụ những giống ngựa chủng, quý, có giá tiền tỷ”, nhập khẩu từ các quốc gia có nền văn hoá cưỡi ngựa lâu đời như Anh, Hà Lan,... Học viện sẽ là nơi đào tạo nên những kị sĩ chuyên nghiệp, trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa, đua ngựa hoặc cho các con học cưỡi ngựa từ nhỏ.

Bãi tắm nước biển riêng

Vinhomes Royal Island là dự án đô thị duy nhất tại Việt Nam và hiếm hoi trên thế giới có đa số tư gia sở hữu bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà. Thiết kế độc đáo này vốn chỉ xuất hiện tại các “đặc khu” của giới siêu giàu thế giới tại Palm Jumeirah (Dubai), Yucatan (Mexico), Highland Beach (Florida, Mỹ) hay Maldives… Cư dân có thể tận hưởng phong cách nghỉ dưỡng ngay tại nhà khi “chỉ cần một bước chân sau nhà là ra tới biển”.

Bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà

Ngoài những trải nghiệm thượng lưu phía trên, cư dân sinh sống tại đây còn được hưởng hàng loạt hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế như: Bến du thuyền, VinWonders Royal Park, Phố đi bộ bên bờ sông…