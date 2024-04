Trái ngược với TP.HCM, nguồn cung mới thị trường phân khúc bất động sản này tại Hà Nội có thêm hàng trăm nghìn m2

Báo cáo về thị trường bất động sản văn phòng tại Hà Nội trong quý 1/2024, bà Minh cho biết, nguồn cung đạt 2,13 triệu m2 sàn, ổn định theo quý và giảm 2% theo năm. Kể từ năm 2020, nguồn cung hạng A đã tăng trung bình 5% mỗi năm, hạng B tăng 4% và hạng C tăng 2%. Trong đó, Hạng B có nguồn cung lớn nhất, chiếm 49% thị phần. Khu vực phía Tây cung cấp diện tích sàn lớn nhất với 41% thị phần, tương đương 875.840 m2 sàn.



Một số chủ nhà giảm giá thuê để giữ chân khách, đặc biệt là đối với hạng B khi nhiều khách thuê có xu hướng nâng cấp văn phòng. Giá thuê gộp đạt 516.000 VNĐ/m2/tháng, giảm 1% theo quý và 2% theo năm.

Công suất tăng 1 điểm % theo quý và 2 điểm % theo năm lên 87%. Hạng C có công suất cao nhất ở mức 91%, theo sau là hạng A với 88% và hạng B với 85%. Hạng A có diện tích cho thuê thêm lớn nhất đạt 17.358 m2 trong quý 1/2024 do các khách thuê dịch chuyển và mở rộng, trong khi tổng diện tích cho thuê thêm của hạng B và C giảm 1.192 m2, bà Minh cho hay.

Về tình hình hoạt động cho thuê văn phòng tại Hà Nội, bà Minh cho biết trong quý 1/2024 diễn ra sôi động. Các khách thuê nhóm ngành công nghệ thông tin chiếm nhiều diện tích nhất với 71% diện tích giao dịch cho thuê. Theo sau là khách thuê thuộc ngành Sản xuất với 17% và Luật với 12%.

Việc chuyển dịch văn phòng chiếm phần lớn giao dịch cho thuê, và hầu hết khách thuê ưa chuộng khu vực Nội thành nơi có những dự án mới với chất lượng cao, giá thuê phù hợp và vị trí gần khu vực Trung tâm, Giám đốc cấp cao Savills nhận định.

Cũng theo bà Hoàng Nguyệt Minh, trong tương quan với các thị trường lân cận, phân khúc văn phòng Hạng A tại Hà Nội vẫn đang giữ mức giá thuê cạnh tranh so với thị trường TP.HCM, hay kể cả trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đặc biệt, với nguồn cung hạng A mới dự kiến sẽ tăng trong thời gian sắp tới, mức giá cho thuê văn phòng tại thị trường này có thể tiếp tục đi ngang hoặc thậm chí giảm, đặc biệt tại một số dự án lớn.

Nguồn cung dự án hạng A được ghi nhận, nhưng không nhiều dự án đáp ứng được toàn bộ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ESG, tiện ích đa dạng, giao thông thuận lợi với mức giá cho thuê hợp lý. Vì vậy, khách thuê tiềm năng nên coi đây là thời điểm lý tưởng để thuê mới hoặc mở rộng diện tích văn phòng để nắm bắt thời cơ thuê không chỉ dự án chất lượng mà còn phù hợp với ngân sách.

Trong năm 2024, sẽ có 9 dự án sẽ cung cấp 217.715 m2, bao gồm 5 dự án hạng A, 3 dự án hạng B và 1 dự án hạng C. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến Vinacomin Tower, Mỹ Đình Pearl và Diamond Park Plaza. Đến 2026, dự kiến sẽ có thêm 462.000 m2 diện tích văn phòng từ 19 dự án.

Ngày càng nhiều các dự án hiện hữu và các dự án tương lai có cam kết ESG. Các dự án xanh dự kiến sẽ gia mắt thị trường trong thời gian tới bao gồm Grand Terra, Taisei Square Hà Nội và Tiến Bộ Plaza.

Toà nhà thương mại Hạng A Grand Terra 36 Cát Linh.

Trong đó, Grand Terra 36 Cát Linh là một trong số ít những công trình văn phòng thương mại xanh, được xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn LEED Gold. Dự án có 6 tầng văn phòng, 3 tầng dành cho bán lẻ và 4 tầng hầm để xe. Tổng diện tích cho thuê lên đến 14.847m2, một trong những mặt sàn văn phòng lớn nhất tại Hà Nội trung bình đạt khoảng 1.800m2, được trang bị sàn nâng 150mm và trần hoàn thiện. Ngoài ra, toà nhà còn có vị trí đắc địa, dễ dàng kết nối với các khu vực trung tâm như quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Tây Hồ...



Bà Minh dự báo, nguồn cung văn phòng tương lai của khu vực nội đô tại Hà Nội sẽ chuyển hướng tới quận Đống Đa, thay vì Ba Đình như hiện nay với một loạt các dự án mới đang và sẽ được giới thiệu trong thời gian tới. Lượng nguồn cung mới này dự kiến sẽ khiến Đống Đa trở thành tổ hợp thương mại - kinh tế mới của thị trường Thủ đô.



Do đó, trong 2-3 năm tới giá thuê mặt bằng chung sẽ tăng. Grand Terre 36 cát Linh sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tranh thủ thời điểm giá thuê vẫn nhận được nhiều ưu đãi trên thị trường.