Trái phiếu doanh nghiệp tháng 10: Lãi suất lên 12,5%, áp lực đáo hạn gần 45.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tháng 10/2026 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), dữ liệu tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho thấy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận hoạt động phát hành trong tháng 10.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, có 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được công bố thông tin, với tổng giá trị 20.131 tỷ đồng. Trong đó, 21 đợt phát hành riêng lẻ đạt 18.282 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng đạt 1.849 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 479.113 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm 419.309 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng đạt 59.804 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu tổ chức phát hành trong tháng 10, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với nhiều đợt huy động vốn có giá trị lớn.

Nổi bật là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 8,2%/năm.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng liên tiếp thực hiện 3 đợt phát hành vào các ngày 13, 14 và 15/10, mỗi đợt có giá trị 2.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2-3 năm, cùng mức lãi suất 9%/năm.

Một số ngân hàng khác như Sacombank, VietinBank, Vietcombank, BacABank, Kienlongbank, LPBank và TPBank cũng xuất hiện trong danh sách các tổ chức phát hành trái phiếu tháng 10.

Đáng chú ý, lãi suất trái phiếu có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm doanh nghiệp. Trong khi trái phiếu ngân hàng chủ yếu có lãi suất cố định hoặc thả nổi quanh mức 8-9%/năm, một số doanh nghiệp bất động sản và tiêu dùng đưa ra mức lãi suất cao hơn đáng kể.

Cụ thể, CTCP Thành Đức Holding phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 3 năm, với lãi suất 12,5%/năm.

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long cũng phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất 4 kỳ đầu ở mức 12,5%/năm, các kỳ sau được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cộng thêm 4%/năm.

Ở nhóm chứng khoán, CTCP Chứng khoán Rồng Việt phát hành 640 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm với lãi suất 9,7%/năm. CTCP Chứng khoán KAFI huy động 500 tỷ đồng, cùng kỳ hạn và mức lãi suất 9,7%/năm. Trong khi đó, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) có các đợt phát hành với tổng giá trị 462 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.

Bên cạnh hoạt động phát hành đã thực hiện, thị trường còn ghi nhận kế hoạch huy động vốn đáng chú ý từ một số doanh nghiệp lớn.

Theo VBMA, HĐQT CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 với tổng giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có mệnh giá dự kiến 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm và mức lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định với lãi suất thả nổi.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực ( HoSE: EVF) cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Tương tự Vinhomes, trái phiếu EVF dự kiến không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tuy nhiên, kỳ hạn tối đa là 1 năm, với mức lãi suất cố định và thả nổi.

Ở chiều ngược lại, nghĩa vụ mua lại trước hạn và áp lực đáo hạn tiếp tục là vấn đề đáng chú ý của thị trường.

Trong tháng 10/2026, các doanh nghiệp đã mua lại 16.965 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ước tính của VBMA, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong hai tháng còn lại của năm 2026 vào khoảng 44.786 tỷ đồng. Đây là áp lực đáng kể đối với các doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh chưa phục hồi hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn mới.

Ở khía cạnh công bố thông tin bất thường, thị trường không ghi nhận mã trái phiếu chậm trả mới trong tháng 10. Tuy nhiên, vẫn có 3 mã trái phiếu ghi nhận việc gia hạn đáo hạn.