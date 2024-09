Trạm biến áp bị cháy, mất điện nhiều nơi ở Long An và Tiền Giang

Sáng 1-9, Công ty Điện lực Long An phát đi thông báo về việc vào lúc 21 giờ 27 phút ngày 31-8, do sự cố (bị cháy) tại trạm biến áp 220kV Cai Lậy (thuộc Công ty Truyển tải điện 4 quản lý, vận hành) gây mất điện đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh, các trạm biến áp 110kV Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Vĩnh Hưng; gây mất điện đột xuất trên địa bàn các huyện Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Sự cố cháy tại trạm biến áp khiến mất điện nhiều nơi ở Long An và Tiền Giang

Trong ngày 31-8, Công ty Điện lực Long An tập trung nguồn lực khôi phục cấp điện tại các khu vực: huyện Thủ Thừa; một phần thị trấn Tân Hưng, xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A huyện Tân Hưng; một phần xã Tân Đông, Tân Tây, Tân Hiệp, Thủy Đông huyện Thạnh Hóa.

Tuy nhiên, do sự cố tại trạm biến áp 220kV Cai Lậy chưa được khắc phục nên đến ngày 1-9, còn mất điện một số khu vực như: toàn bộ huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường; một phần xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu A, Vĩnh Lợi, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng; xã Thạnh Phước, Thạnh An, Thuận Bình và một phần xã Thủy Tây, Tân Tây, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Trong thời gian chờ xử lý sự cố trạm biến áp 220kV Cai Lậy của Công ty Truyển tải điện 4, Công ty Điện lực Long An sẽ cập nhật thông tin về tình hình khắc phục sự cố, thời gian cấp điện trở lại cho khách hàng khu vực trên. Công ty Điện lực Long An mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của người dân.

Tại tỉnh Tiền Giang, Điện lực Tiền Giang cũng đang cố gắng chuyển nguồn trung thế để cấp điện cho trạm Cai Lậy.