Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm sẵn sàng khai hỏa đón Giao thừa

16-02-2026 - 18:42 PM | Bất động sản

Chỉ còn ít giờ nữa, bầu trời Hà Nội sẽ rực sáng trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng, các trận địa pháo hoa đã sẵn sàng, hứa hẹn một đêm Giao thừa mãn nhãn và đong đầy cảm xúc cho người dân Thủ đô.

Sáng 16/2 (tức 29 Tết), tại hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị dân quân và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để lắp đặt, chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán 2026.

Trận địa bắn pháo hoa số 1 tại khu vực hồ Gươm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thùng pháo hoa được nẹp gỗ cố định

Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp, cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa và mạch phun hoa, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn.

Hồ Gươm là điểm duy nhất tại Thủ đô có 2 trận địa bắn pháo hoa.

Tổng kinh phí thực hiện được khái toán gần 40 tỷ đồng từ ngân sách.

Để đảm bảo an toàn, các quả pháo được vận chuyển đến trận địa sau đó các chiến sĩ mới tiến hành công tác nối mồi lửa vào pháo.

Tất cả các công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng và bảo đảm công tác an toàn. Trong lúc lắp pháo, các chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn như: không hút thuốc, không điện thoại hay bật lửa và các vật dụng tạo ra tia lửa, điện.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Hồng Hà, việc xây dựng trận địa bắn pháo hoa cũng như kết nối pháo hoa là một công việc đòi hỏi phải hết sức cụ thể, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hòa, đối với 2 trận địa của hồ Gươm, dự kiến mật độ người dân sẽ đến xem rất là đông. Vì vậy, theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị tổ chức thiết kế xây dựng lượng bắn pháo hoa ở trên hai trận địa này là rất lớn.

Tại 2 trận địa ở hồ Gươm có tổng cộng 1.400 quả pháo hoa tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Đối với pháo hoa hỏa thuật là 90 giàn kết hợp với 30 mạch hỏa thuật các loại.

11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:


Địa điểm
1 Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm
2 Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm
3 Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng
4 Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm
5 Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
6 Hồ Văn Quán, phường Hà Đông
7 Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây
8 Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì
9 Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh
10 Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh
11 Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:


Địa điểm
1 Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ
2 Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai
3 Công viên Long Biên, phường Việt Hưng
4 Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa
5 Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy
6 Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân
7 Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh
8 Sân vận động xã Quảng Oai
9 Sân vận động xã Đan Phượng
10 Sân vận động xã Thạch Thất
11 Sân vận động phường Chương Mỹ
12 Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc
13 Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai
14 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính)
15 Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức
16 Sân vận động xã Vân Đình
17 Sân vận động xã Sóc Sơn
18 Sân vận động xã Phúc Thọ
19 Công viên cây xanh, xã Thanh Oai
20 Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng
21 Khu Trạm bơm, xã Minh Châu
22 Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi
23 Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ

Theo Minh Châu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau chính sách gia hạn thẻ cho 3 triệu hội viên, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục xuất hiện dịp 29 Tết, gửi lời cảm ơn lãnh đạo ngành Xây dựng

Sau chính sách gia hạn thẻ cho 3 triệu hội viên, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục xuất hiện dịp 29 Tết, gửi lời cảm ơn lãnh đạo ngành Xây dựng Nổi bật

Hà Nội di dời 860.000 dân: Giá nhà đất sẽ biến động ra sao?

Hà Nội di dời 860.000 dân: Giá nhà đất sẽ biến động ra sao? Nổi bật

Chiêm bái tượng Phật A Di Đà 3.000 tấn bằng đá xanh tại ngôi chùa nghìn năm tuổi

Chiêm bái tượng Phật A Di Đà 3.000 tấn bằng đá xanh tại ngôi chùa nghìn năm tuổi

18:38 , 16/02/2026
Mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị TPHCM

Mùa xuân đầu tiên của siêu đô thị TPHCM

18:31 , 16/02/2026
Chuyên gia giải mã 'sức hút trăm năm' của Chợ hoa Hàng Lược

Chuyên gia giải mã 'sức hút trăm năm' của Chợ hoa Hàng Lược

18:15 , 16/02/2026
Bước vào chu kỳ “chậm mà chắc”: 3 kịch bản cho thị trường bất động sản 2026

Bước vào chu kỳ “chậm mà chắc”: 3 kịch bản cho thị trường bất động sản 2026

17:24 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên