Tràn lan dầu gội đầu giả trên "chợ mạng"

Mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm là những sản phẩm thiết yếu hàng ngày. Những sản phẩm này dễ bị làm giả bởi dễ tiêu thụ và tiêu thụ với số lượng lớn, đặc biệt là trên mạng xã hội người mua không thể trực tiếp kiểm tra sản phẩm.

Chị Cao Linh - một người thường xuyên mua hàng qua mạng đang dở khóc dở cười vì lần mua hàng này của mình. Khi phản hồi với chủ cửa hàng, kết quả nhận lại cũng khiến chị bất ngờ.

"Mình có mua bán ở một hội nhóm trên facebook thì có đặt một cặp dầu gội pantene nhưng sau khi nhận về đó là một nhãn hiệu khác không phải là pantene. Sau khi mình phản hồi lại với chủ shop, họ đã chặn tin nhắn và facebook, không thể liên lạc được", chị Linh chia sẻ.

"Treo đầu dê bán thịt chó" - phương thức này không còn mới nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn trở thành nạn nhân. Không ít các kho hàng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Chỉ cần dựa trên công thức được viết trên những tờ bìa treo sẵn, công nhân chỉ việc lấy hóa chất trong các bao để đưa vào thùng trộn. Từ đây, hàng loạt các loại dầu gội, sữa tắm cùng các loại mỹ phẩm khác sẽ được bơm vào các chai lọ để đưa ra thị trường. Phần lớn các sản phẩm này được sản xuất theo đơn đặt hàng, bỏ mối tại các chợ và bán trên mạng xã hội Facebook, Zalo.

Trong thời gian qua, dù các cơ quan nhà nước đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống nhưng vấn nạn hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn ra rất dai dẳng với nhiều thủ đoạn mới tinh vi, khó lường.

Hàng loạt các loại dầu gội, sữa tắm giả cùng các loại mỹ phẩm khác được bơm vào các chai lọ để đưa ra thị trường.

Nhận diện hóa - mỹ phẩm giả

Những loại hóa mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, là những sản phẩm rất thông dụng. Vì vậy nhiều đối tượng đã sản xuất với số lượng lớn, rồi giả nhãn mác những hãng nổi tiếng hòng trục lợi. Để giúp người dân phân biệt hàng thật giả, vừa qua Tổng cục Quản lý thị trường đã có phòng trưng bày "Nhận diện hóa - mỹ phẩm trên thị trường".

Các sản phẩm dầu gội đầu, sữa tắm, sản phẩm dưỡng da, làm đẹp giả nhãn mác của hơn 30 nhãn hiệu nổi tiếng đã được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ trong thời gian qua. Hơn 500 sản phẩm được trưng bày cùng lúc để người dân tận mắt chứng kiến.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt, thu giữ, thậm chí chuyển sang cơ quan công an để khởi tố, truy tố rất nhiều vụ việc, đối tượng sản xuất sản phẩm hóa mỹ phẩm, dược phẩm giả.

Với mức độ làm giả ngày càng tinh vi, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi mua hàng hóa mỹ phẩm, nhất là với các giao dịch trên mạng xã hội.

Ngoài ra khi mua hàng hóa mỹ phẩm, người mua cần lưu ý kiểm tra kỹ tem chống hàng giả, mã vạch, các thông số. Những thông tin này cần phải in rõ ràng, còn nguyên.

Đặc biệt, đối với các cách in nổi, in bóng ở logo, tên hãng của hàng chính hãng, hàng giả hầu như không thể in được như vậy. Đây là yếu tố giúp người mua phân biệt được hàng giả nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức mở cửa đón khách tham quan Phòng trưng bày chuyên đề "Nhận diện hóa - mỹ phẩm vi phạm trên thị trường" tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.