Tràn lan thông tin vụ "bắt cóc 2 trẻ em tại Times City", công an Hà Nội cảnh báo

Mới đây, ngày 5/2, fanpage chính thức của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội đã đăng tải thông báo cảnh báo liên quan đến thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung bài viết, thời gian qua xuất hiện nhiều bài đăng cho rằng đã xảy ra vụ “bắt cóc 2 trẻ em tại khu vực Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”. Trước những thông tin gây hoang mang dư luận này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy tiến hành xác minh và khẳng định: thông tin nêu trên là hoàn toàn sai sự thật.

Thông tin được đưa ra trên fanpage

Những thông tin giả tràn lan tên mạng xã hội

Cơ quan công an nhấn mạnh, việc đăng tải và chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là nội dung giật gân, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự và là hành vi vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng tin giả lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đề nghị người dân không tiếp tục chia sẻ các bài viết, hình ảnh, nội dung sai sự thật liên quan đến vụ việc nêu trên. Đồng thời, mỗi cá nhân cần chủ động kiểm chứng thông tin, thận trọng khi bình luận, tránh vô tình tiếp tay cho tin giả và chỉ tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an cũng cho biết, trong trường hợp phát hiện các tài khoản cố tình đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu tương tác, trục lợi, người dân có thể liên hệ trực tiếp với Phòng PA05 để phối hợp xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội khuyến cáo, mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cộng đồng. Người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức, trở thành những công dân số văn minh và có trách nhiệm.