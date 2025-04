Trần Minh Chung đã ra đầu thú

Công an Quảng Nam thông tin, đối tượng Trần Minh Chung (44 tuổi, trú tại thôn Mộc Bài, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã ra đầu thú sau khi được công an vận động, thuyết phục.

Đối tượng Trần Minh Chung (ở giữa) tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Trước đó, vào ngày 11/4, Trần Minh Chung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy nã về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin liên quan đến đối tượng, Công an xã Quế Phú xác định được đối tượng Chung đang có mặt tại địa phương. Công an xã đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đến gia đình đối tượng tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sau khi được Công an xã vận động, sáng ngày 24/4, đối tượng Trần Minh Chung đã tự nguyện ra đầu thú.

Công an xã Quế Phú đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao đối tượng Chung cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.