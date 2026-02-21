Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trấn Thành thông báo nóng

21-02-2026 - 17:48 PM | Lifestyle

Chuyện gì đã xảy ra với Trấn Thành?

Phim điện ảnh Thỏ Ơi!! đang tạo nên cơn bão ngoài rạp chiếu, liên tục ghi nhận phản hồi sôi nổi và nhanh chóng vượt mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Sau thông báo chạm kỷ lục 150 tỷ đồng sau 3 ngày phim công chiếu, Trấn Thành bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, thu hút lượng tương tác lớn. 

Không nói về thành tích phòng vé hay những con số ấn tượng, nam đạo diễn đưa ra thông báo nóng cầu xin khán giả. Anh chia sẻ rằng quá trình làm phim luôn là hành trình nhiều áp lực, tốn kém công sức của cả một tập thể. Từ biên kịch, đạo diễn, diễn viên đến đội ngũ hậu kỳ, tất cả đều dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thiện một sản phẩm trước khi ra rạp. Tuy nhiên, trong những ngày phim đang "giữ nhiệt", tình trạng quay lén trong rạp và đăng tải các tình tiết quan trọng lên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện. 

Trấn Thành nhấn mạnh: "Em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội rất tội cho tụi em. Xin hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với bộ phim. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong 1 bộ phim. Một lần nữa, em xin mọi người thương em , thương Thỏ Ơi!! đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa nhé". 

Trấn Thành thông báo nóng- Ảnh 1.

Trấn Thành đăng thông báo nóng giữa lúc phim điện ảnh đạt doanh thu khủng (ảnh: FBNV)

Trấn Thành thông báo nóng- Ảnh 2.

Trấn Thành bức xúc khi tình trạng quay lén nội dung trong phim lan truyền trên MXH (Ảnh: FBNV)

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc giữ bí mật nội dung phim là cách tôn trọng cả ê-kíp lẫn những người chưa có cơ hội xem. Một số ý kiến cũng cho rằng thói quen quay lén và chia sẻ nội dung phim lên mạng đang trở thành vấn đề đáng báo động mỗi mùa phim cao điểm.

Trấn Thành thông báo nóng- Ảnh 3.

Thỏ Ơi!! đã chạm mốc 150 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu (Ảnh: FBNV)

Thực tế, đây không phải lần đầu các đạo diễn và sao Việt lên tiếng về tình trạng phim chiếu rạp bị quay lén rồi lan truyền trên mạng xã hội. Từ nhiều năm qua, vấn đề bản quyền và ý thức xem phim văn minh vẫn luôn được nhắc đến, đặc biệt khi điện ảnh Việt ngày càng phát triển và đạt những cột mốc doanh thu ấn tượng.

Giữa "cơn bão" thảo luận xoay quanh Thỏ Ơi!!, bài đăng của Trấn Thành tiếp tục làm dấy lên câu chuyện về trách nhiệm của khán giả trong môi trường thưởng thức điện ảnh hiện đại. Khi một bộ phim đang ở giai đoạn cao trào phòng vé, việc giữ nguyên vẹn nội dung cho người xem không chỉ là câu chuyện cảm xúc, mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng đối với công sức của cả một tập thể đứng sau màn ảnh.

Trấn Thành thông báo nóng- Ảnh 4.

Không chỉ với Thỏ Ơi!!, nhiều người cho rằng việc quay lén phim điện ảnh chiếu rạp đăng tải trên MXH là thiếu tôn trọng với đạo diễn, diễn viên (ảnh: FBNV)

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

