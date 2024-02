Tràng An (Ninh Bình) đông kín du khách trong ngày mùng 3 Tết, nhiều người định đi nhưng nhìn cảnh này lại "rén"

Một trong những địa điểm du lịch được rất nhiều người lựa chọn du xuân trong dịp đầu năm chính là Ninh Bình và cụ thể hơn là Tràng An. Cũng vì vậy mà trong những ngày đầu năm này, Ninh Bình nói chung và Tràng An nói riêng luôn ở trong cảnh đông nghịt người.

Theo chia sẻ của một tài khoản TikTok, vào khoảng 4h chiều ngày mùng 3 Tết, tại bến thuyền chở du khách tại Tràng An, lượng du khách đứng chờ vẫn đang rất đông.

(Nguồn: @theenglandreviewninhbinh)

Khung cảnh trên khiến cho nhiều cư dân mạng xem xong thì "rén" vì sợ nếu đi vào thời điểm này thì sẽ đông. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng như vậy cũng vui, nhất là trong dịp năm mới như thế này.

(Ảnh: Phương Thảo)

Tràng An là một quần thể danh thắng nổi tiếng tại Ninh Bình. Nơi đây được ví như chốn "bồng lai tiên cảnh" với núi non trùng điệp, hệ thống hang động kì ảo và bầu trời cao rộng ngút ngàn. Đi thuyền vào Tràng An giống như một hành trình du ngoạn vô cùng kì diệu, bởi cứ đi tới đâu, du khách lại trầm trồ tới đó. Từ những cây rong phía dưới làn nước trong vắt, lững lờ theo dòng nước. Hay những vách núi cao 2 bên, từng vách hang tạo nên những mái vòm lấp ló đầy bí ẩn.

Không ngoa khi nói rằng, tới Tràng An thì chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp, bởi cảnh vật hữu tình nơi đây, khi mà sông nước, núi non và bầu trời hòa quyện với nhau đẹp như một bức tranh. Cũng bởi những điều đó mà Tràng An luôn thu hút đông đảo du khách khắp trong và ngoài nước.

(Ảnh: @adventurehavens)

Tràng An không chỉ là địa điểm yêu thích của du khách, địa điểm này còn được lựa chọn để quay rất nhiều MV, nhiều bộ phim, trong đó có cả những bộ phim bom tấn nổi tiếng thế giới. Đầu năm nay, lựa chọn một địa điểm du xuân thì Tràng An nói riêng và Ninh Bình nói chung đều rất phù hợp. Dù thời điểm này hơi đông người một chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc thưởng ngoạn thắng cảnh tuyệt vời này đâu.