Trắng đêm cứu cháu bé 6 tuổi thoát khỏi tử thần do sạt lở đất ở Hoà Bình: Khoảnh khắc đưa bé trai ra khỏi đống bùn đất khiến tất cả vỡ òa!

Theo thông tin từ Công an xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình cho biết, 2h ngày 12/9, trên địa bàn xóm Má Mư xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 2 vợ chồng trong một gia đình tử vong, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé 6 tuổi. Hai nạn nhân tử nạn được xác định là D.V. N. (SN 1984) và N.T.H. (SN 1994), cùng trú tại xã Quang Tiến, TP.Hòa Bình.

Đồng chí Trung tá Bùi Đức Hải, Trưởng Công an xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Cuối Hạ có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng, huy động tối đa phương tiện và con người để cứu nạn.

Trắng đêm nỗ lực, đến khoảng 3h20 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã cứu được cháu D.N.T.Đ. ra khỏi đống bùn đất trong tình trạng hết sức hoảng loạn.

Tiếp tục đến 4h30 hôm nay, hai thi thể anh N.và chị H. đã được tìm thấy. Hiện, cháu Đ. đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, cháu bị gãy 1 tay, tinh thần còn hoảng loạn.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã liên hệ với người thân để bàn giao thi thể 2 nạn nhân xấu số cho gia đình.

Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc lực lượng chức năng cứu được cháu bé ra khỏi đống bùn đất do sạt lở cũng đã khiến nhiều người xúc động.

Sau nhiều nỗ lực, đào bới trong đống đổ nát do tường nhà bị đổ đè lên cùng đất đã bùn lầy, lực lượng chức năng đã cứu được cháu bé. Dù bị bùn đất bao phủ khắp người, nhưng rất may cháu bé vẫn an toàn.

Ngay sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng, đã gồng mình thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ những bà con tại các địa phương gặp thiên tai lũ lụt.