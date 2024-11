Tràng Phục Linh PLUS – Khẳng định chất lượng, xứng tầm Thương hiệu Quốc gia

Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia – Khẳng định chất lượng Việt Nam

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù và dài hạn của Chính phủ, nhằm tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu có 3 giá trị cốt lõi: "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong". Việc đạt giải Thương hiệu Quốc gia là một minh chứng rõ ràng cho cam kết của Tràng Phục Linh PLUS về chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và sự đổi mới trong từng bước phát triển.

Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia cũng là cơ hội để Tràng Phục Linh PLUS đại diện cho thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế, góp phần khẳng định rằng Việt Nam là quốc gia có hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Tràng Phục Linh PLUS – Giải pháp tiên phong cho bệnh viêm đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích

Tràng Phục Linh PLUS đã được phát triển như một giải pháp tiên phong, chuyên biệt, hiệu quả cho bệnh hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng co thắt. Sản phẩm được kết hợp từ 4 loại thảo dược Việt gồm bạch truật, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá, cùng với 2 hoạt chất hiện đại là 5-HTP và ImmuneGamma. Trong đó: Bạch truật, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá đều là các thảo dược đầu bảng trong chữa các bệnh lý đại tràng, giúp giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. 5-HTP hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, giảm các cơn đau, căng thẳng, góp phần ổn định chức năng tiêu hóa. ImmuneGamma tăng cường hệ miễn dịch, giúp bảo vệ và phục hồi niêm mạc ruột, ngăn ngừa các tổn thương.

Nghiên cứu lâm sàng và công nhận quốc tế

Tràng Phục Linh PLUS không chỉ đạt chất lượng cao mà còn đã được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Y Hà Nội. Đây là một trong số ít các sản phẩm Việt Nam có hiệu quả thực tiễn cao được công nhận quốc tế. Kết quả nghiên cứu của Tràng Phục Linh PLUS đã được đăng tải trên PubMed – Thư viện Y học Quốc gia của Mỹ, giúp sản phẩm thêm phần uy tín và khẳng định vị trí trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, theo khảo sát 98% người dùng đã bày tỏ sự hài lòng về hiệu quả của Tràng Phục Linh PLUS sau khi sử dụng, minh chứng rõ ràng cho chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm.

Cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho người dùng

Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia là minh chứng cho chất lượng và hiệu quả mà Tràng Phục Linh PLUS đã và đang mang lại cho người tiêu dùng. Với cam kết không ngừng nâng cao chất lượng, sản phẩm tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu cho những người mắc viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, giúp họ tìm lại sự thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.

Việc Tràng Phục Linh PLUS đạt giải Thương hiệu Quốc gia không chỉ là thành công của riêng thương hiệu mà còn là dấu ấn đáng tự hào của ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam trên trường quốc tế.

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đơn vị phân phối sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh

Địa chỉ: Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam