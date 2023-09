Trao quyết định bổ nhiệm 4 tân Giám đốc Sở

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Duy Quang.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa

Ngày 31/8, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa nghỉ hưu kể từ ngày 1/9/2023;

Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Duy Quang, Phó Giám đốc Sở NNPTNT giữ chức vụ Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận những đóng góp của ông Lê Tấn Bản trong các vai trò, cương vị của mình đã lãnh đạo tập thể cán bộ, lãnh đạo sở hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đề nghị ông Nguyễn Duy Quang phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể, tiếp tục rèn luyện, học tập, phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của người đứng đầu, xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của tỉnh, của đồng nghiệp.

Trong đó, tập trung phát triển ngành NNPTNT tỉnh Khánh Hòa có những bước tiến mới, chăm lo nâng cao giá trị nông sản; sản phẩm đặc hữu; đầu ra cho nông sản, thủy sản; phát triển lâm nghiệp bền vững...

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quyết định cho đồng chí Thái Minh Hiển

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Chiều 30/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của UBND tỉnh cho đồng chí Thái Minh Hiển

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Thái Minh Hiển giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao năng lực và những đóng góp của đồng chí Thái Minh Hiển trong suốt quá trình công tác vừa qua.

Đồng thời mong muốn, đồng chí Thái Minh Hiển phát huy năng lực, trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh về các lĩnh vực chuyên môn của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ trao quyết định cán bộ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng đồng chí Thái Minh Hiển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Do đó Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, đồng chí Thái Minh Hiển khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng đơn vị mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các thành viên Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ đồng chí Thái Minh Hiển trong quá trình công tác, không phụ sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cán bộ nhận quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ mới.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số sở, ngành.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động đồng chí Hà Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Y tế đến công tác tại Sở Tài chính, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng, từ ngày 1/9/2023, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều động và tiếp nhận đồng chí Bế Xuân Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng từ ngày 1/9/2023, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều động đồng chí Lưu Công Hữu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đến công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng từ ngày 1/9/2023, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, không để giãn đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chương trình hành động của cá nhân ở vị trí công tác mới sát với thực tiễn, vị trí công tác và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lưu Công Hữu bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tín nhiệm, tin tưởng bổ nhiệm chức vụ mới.

Các đồng chí nguyện kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu, những thành tích, kết quả tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước, không ngừng nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, năng động, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Các cán bộ được bổ nhiệm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự giúp đỡ, sẻ chia, tạo điều kiện của các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.