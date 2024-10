Trẻ quá thích màu sắc này cho thấy sự thiếu an toàn: Cha mẹ nên quan tâm càng sớm càng tốt

* Bài viết của Mẹ Lúa Mạch, blogger chuyên về nuôi dạy con ở Trung Quốc.

Khi con còn nhỏ, một buổi sáng, tôi chọn cho bé một chiếc áo khoác màu xanh nhưng bé nhất quyết không mặc và phải đổi sang màu cam. Lúc đó tôi rất phân vân: Làm sao mà đứa nhỏ này lại có được màu sắc yêu thích như vậy?

Sau này, khi đọc nhiều sách về tâm lý trẻ em, tôi phát hiện ra rằng trong thế giới của trẻ, màu sắc không chỉ là sự thích thú về mặt thị giác mà còn là sự thể hiện cảm xúc, và trong đó còn ẩn chứa những "bí mật" tính cách!

Trong số các màu sắc ưa thích của trẻ em, có một loại màu có thể ám chỉ sự thiếu an toàn trong thế giới nội tâm của chúng. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về mối quan hệ giữa màu sắc và tính cách của trẻ cũng như cách hiểu trẻ thông qua màu sắc.

01 Bí mật tính cách trong thế giới màu sắc

Màu sắc cũng có thể đại diện cho tính cách? Chắc chắn. Hơn nữa còn có cơ sở tâm lý!

Sở thích về màu sắc của trẻ thường liên quan chặt chẽ đến đặc điểm tính cách của chúng. Ví dụ, một đứa trẻ thích màu đỏ có thể là người sôi nổi và năng động, một đứa trẻ thích màu xanh lam có thể dè dặt và điềm tĩnh, và một đứa trẻ thích màu xanh lá cây có thể có tính cách ôn hòa.

Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng trong số rất nhiều màu sắc, nếu trẻ đặc biệt thích màu đen hoặc màu tối thì có thể trẻ đang tìm kiếm cảm giác "ẩn náu" để tự bảo vệ mình. Những đứa trẻ như vậy có thể cảm thấy không an toàn trong sâu thẳm và cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn.

Bởi màu đen thường được xem là biểu tượng của uy quyền và sức mạnh nhưng đối với trẻ em, nó có thể tượng trưng cho sự trốn chạy. Nếu trẻ đặc biệt thích màu đen, cha mẹ nên chú ý hơn đến những thay đổi trong cảm xúc của con và cố gắng hiểu thế giới nội tâm của con.

Ngoài màu đen, những màu tối như xanh đậm, xanh đậm cũng có thể cho thấy trẻ cần được chú ý nhiều hơn. Những đứa trẻ này có thể đang tìm kiếm cảm giác ổn định và an toàn, và trong nội tâm chúng có thể cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi.

02 Giải thích màu sắc nâng cao cảm giác an toàn của trẻ em

Sở thích về màu sắc của trẻ sẽ tiết lộ một tín hiệu về tính cách.

Cảm giác an toàn là nền tảng hạnh phúc của trẻ. Hiểu rằng trẻ em có thể thiếu cảm giác an toàn bên trong, với tư cách là cha mẹ, chúng ta phải đưa ra hướng dẫn có chủ ý trong cuộc sống của mình để nâng cao cảm giác an toàn cho con mình.

Giao tiếp nhiều hơn: Giao tiếp thường xuyên với trẻ để hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc của trẻ. Cha mẹ có thể loại bỏ những yếu tố khiến con khó chịu hay bất an.

Dành nhiều thời gian hơn cho con cái: Hãy dành nhiều thời gian hơn cho con cái và để chúng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Cảm nhận được sự yêu thương, trái tim trẻ sẽ càng trở nên "giàu có" hơn.

Thiết lập các quy tắc: Đặt ra các quy tắc và ranh giới rõ ràng cho trẻ để chúng biết những gì chúng có thể và không thể làm. Đây là một hình thức bảo vệ trẻ và là cách quan trọng để nâng cao cảm giác an toàn cho trẻ. Nó sẽ khiến trẻ hiểu rằng trong ranh giới này, chúng luôn được an toàn, tự do và thoải mái.

Khuyến khích biểu hiện: Khuyến khích trẻ thể hiện cảm xúc của mình dù vui hay buồn. Khi những cảm xúc của trẻ được trút bỏ, tâm hồn trẻ sẽ bình yên hơn.

03 Lý thuyết tính cách màu sắc

Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất và cha mẹ có thể tìm hiểu về đặc điểm tính cách của con mình bằng cách quan sát sở thích về màu sắc của chúng, từ đó định hướng sự phát triển của chúng tốt hơn.

Màu đỏ: Nếu trẻ thích màu đỏ, chúng có thể được khuyến khích tham gia một số hoạt động nhóm và phát triển các kỹ năng xã hội.

Màu xanh lam: Trẻ thích màu xanh lam có thể cần không gian độc lập hơn và cha mẹ có thể tôn trọng sở thích cá nhân của trẻ.

Màu xanh lá cây: Màu xanh lá cây có thể có nghĩa là trẻ yêu thiên nhiên và cha mẹ có thể đưa trẻ ra ngoài trời để tiếp xúc với thiên nhiên.

Màu vàng: Trẻ thích màu vàng có thể tràn đầy năng lượng, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ tham gia một số hoạt động thể thao.

Trong quá trình lớn lên của trẻ, cha mẹ đóng vai trò quan trọng là người hướng dẫn. Bằng cách quan sát sở thích về màu sắc, cha mẹ có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của con và cung cấp cho con một môi trường phát triển phù hợp hơn.

Mỗi đứa trẻ là duy nhất và sở thích về màu sắc chỉ là một phần trong tính cách của trẻ. Lý thuyết về tính cách màu sắc mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới về việc hiểu trẻ em. Là cha mẹ, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến thế giới nội tâm của con mình, dùng tình yêu thương và sự kiên nhẫn để đồng hành cùng con lớn lên khỏe mạnh.