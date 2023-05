Dù đã chết trong tù nhưng đây là cách tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein tiếp tục “làm khổ” phố Wall, nạn nhân lần này là Goldman Sachs

Khi Kathy Ruemmler được thuê vào vị trí Tổng cố vấn (general counsel) của Goldman Sachs năm 2020, cô ấy đã nói với các lãnh đạo ngân hàng về những liên quan trong quá khứ với Jeffrey Epstein, tỷ phú treo cổ trong tù sau khi bị truy tố tội ấu dâm. Theo đó, Epstein đã đề nghị Ruemmler hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ông này.

Giờ đây, ở tuổi 52, bà Ruemmler đang là tâm điểm của một làn sóng chỉ trích mới, nối dài danh sách những nhân vật tiếng tăm của phố Wall có liên can tới Epstein. Kho hồ sơ về Epstein được công bố trong các vụ kiện gần đây và các tài liệu mà Wall Street Journal thu thập được cho thấy nhiều CEO và thậm chí là cả các doanh nghiệp tiếp tục làm việc với người đàn ông này ngay cả khi ông ta đã bị kết tội ấu dâm lần đầu tiên vào năm 2008.

Thậm chí, mối quan hệ giữa họ với Epstein còn được mô tả là “rất tốt đẹp” bất chấp tiền án cũng như các cáo buộc nặng nề khác liên quan tới khối tài sản kếch xù của ông ta. Mọi việc, có lẽ chỉ dừng lại khi Epstein chết vì treo cổ năm 2019.

Và kết quả là nhiều lãnh đạo các công ty, bao gồm cả các định chế tài chính như Goldman, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc., Bank of America Corp. và Barclays Plc, đang phải vật lộn với sóng gió từ dư luận khi các vụ việc được phanh phui. Không ít người đã lên tiếng xin lỗi và bày tỏ hối hận.

Bà Kathy Ruemmler.

Và Ruemmler là một trong số đó. Khi lên báo, người phụ nữ 52 tuổi này nói rằng bà rất hối hận khi biết Jeffrey Epstein. Đại diện Goldman cho biết bà Ruemmler và Epstein chỉ có mối quan hệ công việc một cách chuyên nghiệp và người phụ nữ này đã “chủ động thông báo cho Goldman Sachs về điều đó cũng như các bối quan hệ kinh doanh và khách hàng khác trong quá trình tuyển dụng”.

Cụ thể, công ty cho biết: “Nhiều mối quan hệ của bà Ruemmler với ông Epstein liên quan đến Quỹ Gates, Ngân hàng Edmond de Rothschild và những cơ hội kinh doanh khác”.

Tuy nhiên, WSJ tìm thấy lịch làm việc của Epstein, trong đó ghi rằng Ruemmler đã hẹn gặp hơn 30 cuộc với gã tỷ phú này trong những năm trước khi ông ta qua đời, bao gồm cả kế hoạch tới xem những căn hộ mà bà này đang định mua. Bà Ruemmler cũng có mặt tại phiên tòa buộc tội Epstein vào năm 2019. Bà này ngồi rất gần Epstein dù không liên quan gì tới nhóm bảo vệ phát lý cho ông ta.

Người phát ngôn của Goldman từ chối bình luận về các chi tiết này.

Những gì xảy ra với Goldman Sachs là tai tiếng mới nhất từ vị tỷ phú ấu dâm Epstein, ngay cả khi ông này đã tự kết liễu đời mình. Dư luận vẫn không ngừng đổ dồn sự chú ý vào những người đã từng có quan hệ làm ăn với ông này, dù công khai hay muốn giữ kín.

Gần đây, đã có những vụ kiện nhằm vào JPMorgan khi ngân hàng này tiếp tục xử lý tiền của kẻ tội phạm tình dục trong nhiều năm sau khi ông ta bị kết án. Các nguyên đơn cho rằng hoạt động của ngân hàng đã tạo điều kiện cho Epstein thực hiện nhiều vụ phạm tội. Tuy nhiên, JPMorgan mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này.

Hồi tháng 3, JPMorgan đã đâm đơn kiện Jes Staley, cựu giám đốc quản lý tài sản của ngân hàng, vì cáo buộc giấu giếm mức độ của mối quan hệ với Epstein và cố tình bao che nhà tài phiệt này để không bị ngân hàng từ chối phục vụ.

Ngân hàng muốn đòi lại tiền lương của Staley và nhấn mạnh rằng người đàn ông này phải chịu trách nhiệm phát lý đối với mọi giao dịch của họ với Epstein. Ngược lại, Staley cáo buộc ngân hàng sử dụng mình như một “lá chắn” và yêu cầu tòa bác bỏ vụ kiện.

Vụ kiện đã buộc nhiều lãnh đạo cấp cao của JPMorgan, bao gồm cả Giám đốc quản lý tài sản Mary Erdoes, phải trả lời các câu hỏi về lý do tại sao ngân hàng này tiếp tục làm việc với Epstein trong khoảng 5 năm sau khi ông ta bị kết án lần đầu. Tuy nhiên, Erdoes không phải bị đơn của vụ kiện.

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon phải thốt lên rằng: “Tôi rất buồn vì có bất kỳ mối quan hệ nào với người đàn ông đó. Tôi cam đoan ngân hàng sẽ xử lý theo một cách khác biết biết rõ những hành vi phạm pháp của Epstein”.

Tại Citigroup, Paul Barrett, một lãnh đạo cấp cao, đã rời công ty sau khi xuất hiện thông tin ông này lên lịch cho 5 cuộc gặp với Epstein từ năm 2014-2017, khi còn làm việc ở JPMorgan. Người phát ngôn của Citigroup cho biết: “Cho đến gần đây, chúng tôi không biết về mối quan hệ của Paul Barrett với Jeffrey Epstein. Ông Barrett cũng không còn làm việc ở Citi nữa”.

Tại Bank of America, một cố vấn tài sản hàng đầu gần đây cũng đã mất việc khi mối quan hệ của ông ta với Epstein khi còn ở JPMorgan và Deutsche Bank AG được phơi bày. Người phát ngôn của Bank of America từ chối bình luận thay cho nhân vật này.

Tham khảo: Bloomberg