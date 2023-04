Trích lập dự phòng cổ phiếu Việt Á Bank, CIDICO (CCI) lãi sụt giảm 95% trong quý 1/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (mã CK: CCI) đã công bố BCTC quý 1/2023 với lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 103 tỷ đồng giảm gần 9% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt hơn 10 tỷ đồng giảm nhẹ so với quý 1/2022.

Trong kỳ Cidico thu về gần 9 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng mạnh từ gần 53 triệu đồng lên gần 10,7 tỷ đồng do công ty tiến hành trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính.

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt tăng 26% và 20% so với cùng kỳ nên kết quả LNST của Cidico chỉ còn gần 632 triệu đồng – giảm mạnh gần 95% so với con số 11,7 tỷ đồng của quý đầu năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận sau thuế hoạt động thương mại lỗ là do thù lao bán hàng giảm dẫn đến lãi gộp xăng dầu giảm, không đủ bù đắp chi phí vận hành đã bỏ ra cho hoạt động kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó LNST hoạt động dịch vụ chỉ đạt gần 1 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ do tiền thuê đất của các mặt bằng cho thuê tăng.

Nguyên nhân chính khiến CCI lãi thấp là do trong kỳ phải trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) dẫn đến LNST tài chính âm 1,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Thương mại Củ Chi dự kiến doanh thu là 519,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 27,45 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức từ 13% trở lên.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu CCI giảm 4,44% xuống còn 23.700 đồng/CP. Thanh khoản của CCI khá thấp với khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây chỉ đạt 2.820 đơn vị/phiên.