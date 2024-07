Triển khai chiến lược phát triển bền vững, HDBank báo lãi 8.165 tỷ 6 tháng đầu năm, nợ xấu chỉ 1,59%

Tín dụng tăng trưởng cao và vững chắc, ROE dẫn đầu



Theo báo cáo, tại 30/6/2024 HDBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng đạt 13,0% so với đầu năm, tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng đến những ngành là động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp SME, tài trợ chuỗi, tín dụng xanh, du lịch… Đồng thời với tăng trưởng tín dụng bền vững cao, HDBank đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, nợ xấu ở mức thấp nhất ngành. Trong đó hệ số an toàn vốn CAR theo chuẩn Basel II đạt tới 13,9%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất, bao gồm tài chính tiêu dùng theo quy định tại Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước chỉ có 1,59%.

Sau nửa chặng đường của năm 2024, HDBank ghi nhận tổng thu nhập 16.045 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ do tăng cường hiệu quả hoạt động và áp dụng các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số của HDBank. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 26,1%, ROA đạt 2,1%, đều cao hơn năm trước.

Tiếp nối truyền thống quan tâm tới lợi ích nhà đầu tư qua trả cổ tức hàng năm cao và liên tục, năm nay cổ đông được nhận cổ tức lên tới 30%. HDBank đã hoàn thành trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và đang tiếp tục triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, dự kiến trong quý 3 .

Tại 30/6/2024, tổng tài sản của HDBank vượt 624 nghìn tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Quy mô huy động vốn đạt trên 552 nghìn tỷ đồng, trong đó đáng chú ý tiền gửi từ kênh ngân hàng số đạt gần 40 nghìn tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ.

Những bước tiến mới của ngân hàng số và xanh

6 tháng đầu năm 2024, HDBank ghi dấu bước tiến mới trong hành trình triển khai toàn diện chiến lược phát triển bền vững (ESG). Mới đây, HDBank trở thành ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo phát triển bền vững, được lập theo các chuẩn mực quốc tế. Qua báo cáo, HDBank thể hiện rõ cam kết trong việc thực thi các nguyên tắc về phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Ngân hàng phát thải ròng bằng 0 (Net Zero Bank) trước năm 2050. HDBank tiên phong thành lập Ủy ban phát triển bền vững trực thuộc HĐQT để chỉ đạo và giám sát triển khai tích hợp toàn diện các chuẩn mực ESG vào mọi hoạt động của Ngân hàng.

Ngân hàng "xanh hoá" thân thiện môi trường , song hành cùng "số hoá", phát triển kinh doanh số hiện đại và nghiên cứu áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục được HDBank tích cực đẩy mạnh trong nửa đầu năm 2024. Cụ thể, số lượng khách hàng mới được thu hút qua kênh số cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. 94% giao dịch của khách hàng được thực hiện trên kênh số. Số lượng giao dịch e-banking tăng 130% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc ra mắt những sản phẩm mới, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt nhiều tiện ích, HDBank hoàn thành trước hạn việc triển khai công nghệ sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN, giúp nâng cao an toàn giao dịch và bảo mật cho khách hàng. Trước đó HDBank tiên phong ra mắt ứng dụng "HDBank nông thôn" dành riêng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại. hiệu quả và bền vững.

Thông qua kết quả kinh doanh tăng trưởng cùng bước tiến mới trong công tác số hoá và xanh hoá, các tổ chức uy tín trên thế giới đã dành sự ghi nhận cho HDBank. Vào ngày 4/7, Ngân hàng đã vinh dự được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao hai giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ của năm" và "Sáng kiến thanh toán và ngân hàng số của năm tại Việt Nam" bên cạnh các định chế tài chính lớn trong khu vực châu Á.

Trước đó, Ngân hàng cũng vinh dự nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững" do tạp chí The Asset bình chọn. Ngoài ra, vị thế của HDBank trên trường quốc tế tiếp tục khẳng định khi lọt TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên bảng xếp hạng của Tạp chí Fortune danh giá.

Song song kinh doanh và phát triển bền vững, HDBank luôn tích cực chung tay vì một Việt Nam tươi sáng, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa và thể thao..., nổi bật như những chương trình đồng hành cùng giải Vô địch Quốc gia Futsal HDBank, Futsal HDBank Sinh viên, giải Cờ vua Quốc tế HDBank…

HDBank tin tưởng với kết quả rất tích cực trong 6 tháng đầu năm và áp dụng hiệu quả các sáng kiến mới sẽ là cơ sở tốt để HDBank tiếp tục phát triển hơn nữa trong năm 2024./