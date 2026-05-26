Triển lãm kỷ niệm 115 năm ngày sinh thi sĩ Lưu Trọng Lư

Diễn ra từ ngày 22 đến 31/5 tại Quang San Art Museum, triển lãm "Vườn nhân" sẽ tái hiện chân dung một trong những gương mặt quan trọng của phong trào Thơ Mới, đồng thời mở ra không gian đối thoại giữa ký ức cá nhân và ký ức văn học Việt Nam hiện đại. Theo ban tổ chức, triển lãm được xây dựng từ các bản thảo, thư từ, hình ảnh, kỷ vật và tư liệu gia đình lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian triển lãm "Vườn nhân" tại Quang San Art Museum.

Lấy cảm hứng từ ý niệm "Love as Creation" - tình yêu như một hành vi sáng tạo, triển lãm tiếp cận di sản của Lưu Trọng Lư ở phương diện thi ca và đời sống tinh thần phía sau trang viết. Ở đó, thơ ca được nhìn như hệ quả tự nhiên của việc sống, cảm và yêu. Đây là những điều từng tạo nên chất trữ tình riêng biệt trong sáng tác của ông.

Trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, Lưu Trọng Lư được xem là một trong những người tiên phong của phong trào Thơ Mới giai đoạn đầu thập niên 1930. Ông nổi tiếng với những tác phẩm như "Tiếng thu", "Nắng mới", đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực: báo chí, sân khấu, văn xuôi và phê bình văn học. Các nhà nghiên cứu đánh giá thơ ông mang vẻ đẹp dung hòa giữa tinh thần truyền thống Á Đông và cảm thức hiện đại, với giọng điệu mềm mại, giàu cảm xúc và đậm chất nhân văn.

Gia đình cố thi sĩ Lưu Trọng Lư tại buổi triển lãm

Điểm đáng chú ý của chuỗi hoạt động lần này không chỉ nằm ở giá trị học thuật hay nghệ thuật, mà còn ở cách gia đình nhà thơ trực tiếp tham gia gìn giữ di sản. Từ nhiều năm nay, các con cháu của Lưu Trọng Lư vẫn lưu giữ cẩn thận tư liệu, ký ức và không gian tinh thần gắn với ông như một phần nếp nhà. Giữa thời đại 4.0, việc một gia đình trí thức bảo tồn thơ ca, văn hóa và ký ức gia đình qua nhiều thế hệ trở thành điều đáng trân trọng.

Buổi tọa đàm nghệ thuật "Vườn nhân", diễn ra sáng 23/5 thu hút hơn 200 khách tham dự, tiếp tục làm rõ tinh thần ấy qua góc nhìn của chính những người thân trong gia đình thi sĩ. Chương trình có sự tham gia của nhà báo, nhà văn Lưu Trọng Văn; đạo diễn Lưu Trọng Ninh; nhà báo Lưu Trọng Bình cùng nhà nghiên cứu Lý Đợi.

Buổi tọa đàm "Vườn nhân" diễn ra tại bảo tàng Quang San với hơn 200 khách mời tham dự.

Nhà báo Lưu Trọng Văn là người nhiều năm gìn giữ nhà lưu niệm Lưu Trọng Lư. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh tiếp cận di sản của cha mình từ điện ảnh và nghệ thuật thị giác. Nhà báo Lưu Trọng Bình lưu giữ nhiều ký ức đời thường của gia đình, những chi tiết nhỏ nhưng góp phần khắc họa chân dung con người phía sau hào quang văn chương.

Theo ban tổ chức, tọa đàm không chỉ xoay quanh thơ ca hay sự nghiệp nghệ thuật của cố thi sĩ, mà còn hướng đến những câu chuyện về đời sống, ký ức gia đình và cách một con người tiếp tục hiện diện trong tình cảm của nhiều thế hệ. Chính điều này khiến "Vườn nhân" không mang dáng dấp của một cuộc trưng bày thuần túy, mà giống một không gian ký ức được mở ra để công chúng cùng bước vào.

Ngày nay, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ bị đứt gãy, cách gia đình Lưu Trọng Lư gìn giữ di sản văn hóa bằng đối thoại, ký ức và sự kết nối liên thế hệ mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là hành động tri ân một thi sĩ lớn của văn học Việt Nam, là nỗ lực gìn giữ nền tảng tinh thần của một gia đình trí thức.

Triển lãm "Vườn nhân" mở cửa tự do từ 9h đến 17h hằng ngày, từ 22 đến 31/5/2026 tại Quang San Art Museum.